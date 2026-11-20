Венгрия сняла вето с первого решения о продвижении Украины к открытию переговорных кластеров 4 и 5 в рамках вступления в Европейский Союз. В пятницу, 20 ноября, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) утвердил результаты скрининга украинского законодательства по этим двум кластерам. Это позволяет перейти к следующему этапу процедуры их официального открытия в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Послы стран ЕС согласовали результаты скрининга по кластеру 4 «Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность» и кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности», которые остаются последними двумя неоткрытыми кластерами.

Решение было принято без обсуждения, поскольку оба вопроса были включены в повестку дня заседания Coreper в качестве non-discussion items (I items).

Аналогичные решения об утверждении результатов скрининга кластеров 4 и 5 были согласованы и для Молдовы.

Следующим процедурным шагом станет направление Украине и Молдове официальных писем с предложением представить свои переговорные позиции по каждому из двух кластеров.

После получения этих позиций Европейский Союз должен подготовить и согласовать собственные совместные переговорные позиции по кластерам 4 и 5. Для их утверждения необходимо единодушное согласие всех государств-членов Евросоюза.

После завершения этих процедур станет возможным проведение межправительственных конференций «Украина–ЕС» и «Молдова–ЕС», в ходе которых 4-й и 5-й переговорные кластеры могут быть официально открыты.

Следующее заседание Совета ЕС по общим вопросам, в рамках которого могут проводиться межправительственные конференции, запланировано на 15 декабря 2026 года.

В то же время межправительственные конференции могут состояться и раньше этой даты, если государства ЕС успеют согласовать соответствующие совместные переговорные позиции.

Кластер 4 охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и климатическую политику, а кластер 5 — сельское хозяйство, рыболовство, региональную политику и бюджетные положения.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» в Брюсселе стало известно из дипломатических источников в ЕС.

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