0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що текст нової Конституції країни Міністерство юстиції оприлюднить 23 листопада. Того ж дня глава уряду планує звернутися до громадян.

«У понеділок Міністерство юстиції Вірменії опублікує текст нової конституції, і я виступлю зі зверненням до народу», — сказав він.

Прем’єр також публічно звернувся до опозиції із закликом забезпечити шість голосів, необхідних для проведення референдуму щодо ухвалення нового Основного закону.

«Пропоную опозиції забезпечити необхідні шість голосів, щоб ми провели референдум щодо ухвалення нової Конституції.

Якщо народ проголосує проти нової Конституції, тобто якщо наші аргументи, мої аргументи не здадуться переконливими суспільству, я подам у відставку протягом тижня після офіційного оприлюднення результатів референдуму.

Якщо ж народ проголосує за Конституцію, то також офіційно заявляю: на наступних виборах, чи то чергових, чи то позачергових, хоча, відверто кажучи, у такому разі не бачу причин для проведення позачергових виборів, я не висуватиму свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра», — заявив Пашинян.

Раніше глава вірменського уряду визначив ухвалення нової Конституції країни своєю політичною метою.

Водночас опозиція критикує цю ініціативу. Там вважають, що йдеться про виконання чергової вимоги Азербайджану — вилучення з тексту Основного закону Вірменії згадки про Декларацію незалежності.

Про це Пашинян заявив 20 листопада під час виступу в парламенті.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бачить свою країну членом Європейського Союзу через два десятиліття. Так він відповів на запитання про майбутнє Вірменії через 20 років.

Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.

Читай нас у