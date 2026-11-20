Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что текст новой Конституции страны Министерство юстиции обнародует 23 ноября. В тот же день глава правительства планирует обратиться к гражданам.

«В понедельник Министерство юстиции Армении опубликует текст новой конституции, и я выступлю с обращением к народу», — сказал он.

Премьер также публично обратился к оппозиции с призывом обеспечить шесть голосов, необходимых для проведения референдума по принятию нового Основного закона.

«Предлагаю оппозиции обеспечить необходимые шесть голосов, чтобы мы провели референдум по принятию новой Конституции.

Если народ проголосует против новой Конституции, то есть если наши аргументы, мои аргументы не покажутся убедительными обществу, я подам в отставку в течение недели после официального обнародования результатов референдума.

Если же народ проголосует за Конституцию, то также официально заявляю: на следующих выборах, будь то очередных или внеочередных, хотя, откровенно говоря, в таком случае не вижу причин для проведения внеочередных выборов, я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра», — заявил Пашинян.

Ранее глава армянского правительства определил принятие новой Конституции страны своей политической целью.

В то же время оппозиция критикует эту инициативу. Там считают, что речь идет о выполнении очередного требования Азербайджана — исключении из текста Основного закона Армении упоминания о Декларации независимости.

Об этом Пашинян заявил 20 ноября во время выступления в парламенте.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит свою страну членом Европейского Союза через два десятилетия. Так он ответил на вопрос о будущем Армении через 20 лет.

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

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