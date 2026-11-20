В зоопарке американского Цинциннати скончалась девятилетняя бегемотиха Фиона, ставшая мировой знаменитостью ещё после рождения в 2017 году. Животное проглотило вязаную шапку, случайно попавшую в её вольер, и после 11 дней борьбы ветеринары не смогли спасти её.

Инцидент произошел 8 ноября. Один из посетителей подбросил вверх вязаную шапку, однако поток воздуха от потолочного вентилятора подхватил головной убор и занес его прямо в вольер Фионы. Бегемотиха проглотила посторонний предмет.

Ветеринары в течение 11 дней пытались помочь животному. Они проводили обследования, назначали лекарства и даже использовали вибрационную платформу, чтобы способствовать прохождению шапки через пищеварительную систему.

Однако 19 ноября Фиона скончалась от осложнений.

Бегемотиха обрела международную известность в 2017 году, когда родилась на шесть недель раньше срока. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, ей удалось выжить, а впоследствии она стала одной из самых известных обитательниц зоопарка Цинциннати.

После известия о смерти животного её поклонники начали приносить цветы в зоопарк, чтобы попрощаться с любимицей.

В зоопарке Цинциннати ветеринары спасали бегемотиху Фиону, которая проглотила вязаную шапку.

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