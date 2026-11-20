Фэдж — это сладкий десерт родом из США, который обычно нарезают небольшими квадратными кусочками. По консистенции он плотный, но в то же время нежный и немного хрупкий. Его не нужно долго жевать, как карамель, — кусочек постепенно тает во рту. Основой классического фуджа являются сахар, молоко или сливки и сливочное масло. Во время приготовления смесь нагревают, а затем охлаждают и взбивают или перемешивают так, чтобы образовались мелкие кристаллы сахара. Именно они придают десерту характерную текстуру.

В варианте с арахисовым маслом к сладкой основе добавляют густую пасту из обжаренного арахиса. Она делает вкус более насыщенным, придает ореховые нотки и немного смягчает сладость. Для приготовления используют как гладкое арахисовое масло, так и пасту с мелкими кусочками орехов. Во втором случае десерт получается с приятным хрустящим акцентом.

В отличие от обычной помадки, которую часто готовят на основе сахара и молока, арахисовый фэдж обладает ярко выраженным ореховым вкусом. В него также добавляют шоколад, ваниль, морскую соль, орехи, сухофрукты или карамель. Десерт обычно подают охлаждённым, небольшими порциями, ведь он довольно сладкий и сытный. Его можно есть отдельно, подавать к кофе или чаю или использовать в качестве начинки для других сладостей.

Откуда происходит фадж и как он стал популярным

История фэджа началась в США в конце XIX века. Одним из самых ранних письменных упоминаний об этом десерте считается письмо 1886 года, в котором упоминается помадка, которую готовила родственница студентки колледжа Вассар в штате Нью-Йорк. По воспоминаниям, её продавали в Балтиморе примерно по 40 центов за фунт. Позже студентка Эмелин Беттерсби Гартридж получила рецепт и в 1888 году приготовила около 30 фунтов помадки для студенческого благотворительного аукциона.

Именно женские колледжи США сыграли заметную роль в распространении этого десерта. Студентки готовили фуддж в общежитиях, делились рецептами и устраивали небольшие сладкие вечеринки. Для приготовления не обязательно требовалась большая кухня: хватало кастрюли, простого нагревательного прибора и нескольких доступных ингредиентов. Девушки привозили рецепты домой, и со временем фэдж стал популярен далеко за пределами студенческих городков.

В конце XIX века фадж начали продавать и в кондитерских лавках. Особенно известным местом производства стала островная курортная местность Макинак-Айленд в штате Мичиган. Там сладости готовили для туристов, приезжавших на летний отдых. Некоторые магазины сохранили эту традицию и по сей день, а приготовление фуджа на глазах у покупателей стало частью местной гастрономической культуры.

В то же время историки кулинарии обращают внимание на то, что история сладостей, похожих на фудж, может оказаться более древней и сложной. В научной статье 2023 года исследователи Патрик Шарбонно и Джеффри Пилчер проследили связь американской помадки с мексиканским десертом panochita de leche. Его готовили ещё в XVIII веке из нерафинированного коричневого сахара и молока. Поэтому точное происхождение технологии остаётся предметом исследований, хотя современный fudge как популярное кондитерское изделие сформировался именно в США.

Как в помадку добавили арахисовое масло

Арахисовое масло стало популярным в США в конце XIX — начале XX века. Его история связана с развитием пищевых технологий и поиском питательных продуктов, которые легко употреблять и хранить. В 1895 году Джон Харви Келлог запатентовал процесс изготовления ореховой пасты. В то же время исследователи упоминают и предпринимателя Джорджа Бейла, который, возможно, продавал арахисовое масло ещё раньше — в 1894 году. Поэтому однозначно назвать одного человека изобретателем современного арахисового масла сложно.

Сначала этот продукт распространялся через оздоровительные учреждения и магазины здорового питания, а впоследствии стал привычным продуктом в американских домах. Его начали добавлять в бутерброды, печенье, торты, конфеты и другие десерты. Сочетание арахисового масла со сладкой помадкой оказалось удачным: ореховый вкус хорошо уравновешивал сахарную основу, а сама паста делала текстуру более кремовой.

Так появился отдельный вид фэджа, который со временем стал одним из популярных домашних десертов в США. Его готовят к праздникам, семейным встречам, продают в кондитерских и дарят в небольших коробочках. Рецепты различаются: в одних используют сливки и сахар, в других — сгущённое молоко, белый шоколад или маршмеллоу. Последние варианты особенно удобны для домашнего приготовления, ведь не требуют сложного контроля температуры сахарного сиропа.

Почему День арахисовой помадки отмечают 20 ноября

В США 20 ноября посвятили именно арахисовому фэджу. Английское название праздника — National Peanut Butter Fudge Day. Это одна из многочисленных гастрономических дат американского календаря, напоминающих о популярных блюдах, продуктах и десертах. Она не является официальным государственным праздником и не предусматривает выходного дня или обязательных торжеств.

Точное происхождение этой даты достоверно не установлено. Некоторые календари гастрономических праздников указывают, что её отмечают с 2004 года, а среди организаторов называют Национальный совет по арахису США. В то же время Национальный календарь праздников отмечает, что продолжает выяснять историю появления этой даты. Поэтому корректнее говорить о популярном американском гастрономическом празднике, а не об официально утвержденном дне с четко установленной историей.

Обычно его отмечают очень просто: готовят домашнюю помадку, покупают её в кондитерских, угощают друзей и публикуют фотографии десерта в соцсетях. Для этого используют хэштег #PeanutButterFudgeDay. Кто-то добавляет арахисовую помадку в мороженое, торты или печенье, а кто-то просто нарезает её маленькими кубиками и подаёт к кофе.

Три рецепта арахисовой помадки

В домашних условиях фудж можно приготовить несколькими способами. Классический рецепт требует всего нескольких ингредиентов, а в двух других можно добавить необычные вкусы и текстуры. Важно использовать именно арахисовое масло без лишней жидкости: слишком жидкая паста может помешать десерту хорошо застыть. Если выбираете пасту с сахаром или солью в составе, учитывайте это при приготовлении.

1. Классическая арахисовая помадка

Время приготовления: около 15 минут плюс охлаждение. Количество: примерно 25–30 кусочков.

Ингредиенты:

250 г гладкого арахисового масла;

400 г белого шоколада;

200 г сгущенного молока;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли — по желанию.

Приготовление:

Подготовьте квадратную форму размером примерно 20 × 20 см. Застелите её пергаментом так, чтобы края бумаги немного выступали за бортики. Так будет легче достать готовый десерт. Разбейте белый шоколад на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сгущенное молоко и нагревайте на очень слабом огне, постоянно помешивая. Когда шоколад почти полностью растает, добавьте арахисовое масло. Перемешайте до получения однородной густой массы без комочков. Добавьте ваниль и щепотку соли. Еще раз перемешайте. Смесь должна быть гладкой, густой и блестящей. Переложите массу в форму и разровняйте лопаткой. По желанию можно слегка постучать формой по столу, чтобы поверхность стала более ровной. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше — на ночь. Когда помадка полностью застынет, достаньте её из формы и нарежьте небольшими квадратиками.

Это базовый вариант, который легко изменить под свой вкус. Если хочется более выраженного арахисового аромата, можно использовать пасту из обжаренного арахиса. А для более насыщенного вкуса добавьте немного поджаренных измельчённых орехов. Готовые кусочки храните в закрытом контейнере в холодильнике.

2. Шоколадная помадка с арахисовым маслом и солеными кренделями

Время приготовления: около 20 минут плюс охлаждение. Количество: примерно 25 кусочков.

Ингредиенты:

250 г арахисового масла;

300 г белого шоколада;

150 г сгущенного молока;

100 г тёмного шоколада;

50 г соленых кренделей;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка морской соли.

Приготовление:

Застелите форму пергаментом. Соленые крендели разломайте руками на небольшие кусочки. Не нужно превращать их в крошку — лучше, чтобы в десерте оставались хрустящие кусочки. Растопите белый шоколад вместе со сгущенным молоком на водяной бане или на очень слабом огне. Постоянно помешивайте, чтобы смесь не пригорела. Добавьте арахисовое масло и ваниль. Перемешайте до однородной консистенции. Затем всыпьте примерно две трети кренделей и аккуратно распределите их по всей массе. Переложите смесь в форму и разровняйте поверхность. Тёмный шоколад растопите отдельно и ложкой нанесите на помадку тонкими полосками или небольшими пятнами. Зубочисткой или кончиком ножа проведите по шоколадному рисунку, чтобы образовались красивые завитки. Сверху посыпьте оставшимися кренделями и небольшим количеством морской соли. Поставьте форму в холодильник на 3–4 часа. Когда десерт застынет, нарежьте его небольшими кусочками.

В этом рецепте сочетаются сразу несколько вкусов: сладкий белый шоколад, насыщенный арахис, слегка горьковатый тёмный шоколад и соленые крендели. Именно последние делают десерт необычным, ведь добавляют хрусткости и не дают вкусу казаться слишком сладким. Такая помадка хорошо подойдет тем, кто любит сочетание соленого и сладкого. Её также можно подавать небольшими кубиками к чёрному кофе.

3. Арахисовая помадка с клюквой, апельсином и фисташками

Время приготовления: около 20 минут плюс охлаждение. Количество: примерно 25 кусочков.

Ингредиенты:

250 г арахисового масла;

350 г белого шоколада;

150 г сгущенного молока;

60 г сушеной клюквы;

50 г очищенных фисташек;

цедра одного апельсина;

½ чайной ложки молотой корицы;

щепотка соли.

Приготовление:

Подготовьте форму и застелите её пергаментом. Фисташки порубите ножом на небольшие кусочки. Клюкву, если она очень сухая, можно на несколько минут залить тёплой водой, а затем хорошо обсушить. Белый шоколад растопите вместе со сгущенным молоком на водяной бане или в кастрюле на минимальном огне. Не переставайте помешивать, чтобы шоколад равномерно растаял. Добавьте арахисовое масло и перемешайте до однородности. Всыпьте корицу и щепотку соли. Снимите смесь с огня. Добавьте клюкву, большую часть фисташек и мелко натертую апельсиновую цедру. Перемешайте, чтобы добавки равномерно распределились. Переложите массу в форму и разровняйте. Сверху посыпьте оставшимися фисташками и небольшим количеством апельсиновой цедры. Оставьте десерт в холодильнике на 4–5 часов. Когда он станет плотным, достаньте из формы и нарежьте небольшими кубиками.

Этот вариант имеет более свежий и фруктовый вкус. Клюква придает легкую кислинку, апельсин — цитрусовый аромат, а фисташки делают текстуру более интересной. Корица подчеркивает ореховые нотки, но её лучше не добавлять слишком много, чтобы она не перебивала другие ингредиенты. Такая помадка особенно хорошо подходит к зимнему чаепитию и может стать необычным сладким подарком.

Несколько секретов, чтобы помадка хорошо застыла

Главное правило при приготовлении фэджа — не перегревать шоколад. Если нагревать его слишком сильно, он может стать зернистым или потерять гладкую консистенцию. Лучше всего растапливать его на водяной бане или на минимальном огне, постоянно помешивая. Если используете микроволновую печь, нагревайте смесь короткими интервалами по 15–20 секунд и каждый раз перемешивайте. Не менее важно правильно выбрать арахисовое масло. Для помадки лучше всего подходит густая паста, в составе которой есть арахис и, по желанию, немного соли. Если на поверхности натуральной пасты отделилось масло, её нужно тщательно перемешать перед использованием. Избыток масла может сделать десерт слишком мягким.

Не спешите нарезать готовую помадку. Даже если сверху она уже кажется твёрдой, внутри масса может оставаться мягкой. Дайте ей достаточно времени в холодильнике, а перед нарезкой достаньте из формы вместе с пергаментом. Чтобы кусочки получились ровными, используйте острый нож, который можно ненадолго окунуть в горячую воду и вытереть насухо. Арахисовую помадку лучше всего хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Так она не впитает посторонних запахов и дольше останется плотной. Из-за большого количества сахара и ореховой пасты десерт получается довольно калорийным, поэтому его обычно подают небольшими порциями.

День арахисовой помадки — хороший повод вспомнить о десерте, который прошел путь от студенческих кухонь американских колледжей до кондитерских и домашних рецептов. Его популярность объясняется просто: для приготовления нужны доступные ингредиенты, а вкус легко варьировать по своему вкусу. Можно остаться верным классическому сочетанию арахиса и сливочной основы или добавить шоколад, соленые крендели, клюкву или цитрусовую цедру — и каждый раз получить немного другой десерт.