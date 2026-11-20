软糖是一种源自美国的甜点，通常被切成小方块。 它的质地紧实，但同时又柔软且略带酥脆。不像焦糖那样需要长时间咀嚼——它会在口中慢慢融化。经典软糖的主要原料是糖、牛奶或奶油以及黄油。 制作过程中，先将混合物加热，随后冷却并搅打或搅拌，使其形成细小的糖晶体。正是这些糖晶体赋予了这款甜点独特的质地。

在花生酱版本中，会在甜味基底中加入由烘烤花生制成的浓稠酱。它使味道更浓郁，增添了坚果风味，并略微中和了甜味。 制作时既可使用细腻的花生酱，也可使用含有细小坚果碎粒的酱。后者能让甜点增添令人愉悦的酥脆口感。

与通常以糖和牛奶为原料制作的普通软糖不同，花生软糖具有鲜明的坚果风味。此外，人们还会向其中加入巧克力、香草、海盐、坚果、干果或焦糖。 这款甜点通常冷藏后分小份食用，因为它相当甜且很饱腹。可以单独享用，搭配咖啡或茶，也可以作为其他甜点的馅料。

软糖的起源及其流行历程

软糖的历史始于19世纪末的美国。 关于这种甜点的最早书面记载之一是一封1886年的信件，信中提到了纽约州瓦萨尔学院一名女学生的亲戚制作的软糖。 据记载，这种软糖在巴尔的摩的售价约为每磅40美分。 后来，学生埃米琳·贝特斯比·加特里奇获得了该配方，并于1888年为学生慈善拍卖会制作了约30磅软糖。

正是美国的女子学院在推广这种甜点方面发挥了重要作用。女学生们在宿舍里制作软糖，互相分享食谱，并举办小型甜点派对。 制作软糖并不一定需要大厨房：一个锅、简单的加热器具和几种随手可得的原料就足够了。 女孩们将食谱带回家，随后软糖的流行范围便远远超出了大学校园。

19世纪末，软糖开始在糖果店销售。密歇根州的马基纳克岛度假胜地尤其以生产软糖而闻名。 那里为前来夏季度假的游客制作这种甜点。一些店铺至今仍保留着这一传统，当着顾客的面制作软糖已成为当地美食文化的一部分。

与此同时，美食史学家指出，与软糖类似的甜点历史可能更为悠久且复杂。 在2023年的一篇学术论文中，研究人员帕特里克·沙尔博诺和杰弗里·皮尔彻追溯了美国软糖与墨西哥甜点“panochita de leche”之间的联系。 早在18世纪，人们就用未精制的红糖和牛奶制作这种甜点。因此，尽管现代软糖作为一种广受欢迎的糕点是在美国形成的，但其制作工艺的确切起源仍是一个待研究的问题。

花生酱是如何加入软糖中的

花生酱在19世纪末至20世纪初在美国流行起来。其发展历程与食品技术进步以及对易于食用和保存的营养食品的探索密切相关。 1895年，约翰·哈维·凯洛格为坚果酱的制作工艺申请了专利。 与此同时，研究人员也提到了企业家乔治·贝尔，他可能早在1894年就开始销售花生酱了。因此，很难明确将某一个人称为现代花生酱的发明者。

起初，这种产品主要通过保健机构和健康食品店进行销售，后来逐渐成为美国家庭中的常见食品。人们开始将其添加到三明治、饼干、蛋糕、糖果及其他甜点中。 花生酱与甜软糖的搭配效果极佳：坚果的风味很好地平衡了糖基底，而花生酱本身则使质地更加柔滑。

就这样，一种独特的软糖（fudge）应运而生，并逐渐成为美国广受欢迎的家庭甜点之一。人们会在节日、家庭聚会时制作它，糖果店也会出售，人们还会将其装在小盒子里作为礼物赠送。 配方各不相同：有的使用奶油和糖，有的则使用炼乳、白巧克力或棉花糖。后几种做法特别适合家庭制作，因为无需对糖浆的温度进行复杂的控制。

为什么11月20日是花生软糖日

在美国，11月20日被专门定为花生酱软糖日。该节日的英文名称为National Peanut Butter Fudge Day。这是美国日历上众多美食纪念日之一，旨在提醒人们关注受欢迎的菜肴、食品和甜点。 它并非官方的国家法定节假日，也不涉及休息日或强制性的庆祝活动。

这一日期的确切起源尚未完全确定。一些美食节日日历指出，该节日自2004年起开始庆祝，而组织者中提到了美国国家花生委员会。 与此同时，《全国节日日历》指出，其仍在持续考证该日期的起源。因此，将其称为广受欢迎的美国美食节，而非具有明确历史渊源的官方批准节日，更为准确。

通常庆祝方式非常简单：制作自制花生酱软糖，或从糕点店购买，与朋友分享，并在社交媒体上发布甜点的照片。为此，人们会使用话题标签 #PeanutButterFudgeDay。 有些人会将花生软糖加入冰淇淋、蛋糕或饼干中，也有人只是将其切成小方块，搭配咖啡享用。

三种花生软糖食谱

在家制作软糖有多种方法。经典配方只需几种原料，而另外两种配方则可以加入独特的风味和质地。 关键是要使用不含多余水分的花生酱：过于稀薄的酱料可能会影响甜点充分凝固。如果选择的是含有糖或盐的花生酱，请在制作时将这一点考虑在内。

1. 经典花生糖

制作时间：约15分钟，另加冷却时间。份量：约25–30块。

原料：

250克细滑的花生酱；

400克白巧克力；

200克炼乳；

1茶匙香草精；

少许盐——可按喜好添加。

制作方法：

准备一个约20×20厘米的方形烤盘。在烤盘内铺上烘焙纸，确保纸边稍微超出烤盘边缘。这样更便于取出成品甜点。 将白巧克力掰成小块，放入厚底锅中。加入炼乳，用极小火加热，并不断搅拌。 当巧克力几乎完全融化时，加入花生酱。搅拌至质地均匀浓稠且无颗粒。 加入香草精和一小撮盐，再次搅拌均匀。混合物应呈光滑、浓稠且有光泽的状态。 将混合物倒入模具中，用刮刀抹平。如需使表面更平整，可轻轻将模具在桌面上轻敲几下。 将甜点放入冰箱冷藏至少3–4小时，最好冷藏过夜。待糖霜完全凝固后，将其从模具中取出，切成小方块。

这是基础配方，可根据个人口味轻松调整。若想让花生香气更浓郁，可使用烤花生酱；若想让味道更饱满，可加入少许烤过的碎坚果。 将做好的糖块装入密封容器中，冷藏保存。

2. 花生酱巧克力软糖配咸味椒盐脆饼

制作时间：约20分钟，另加冷却时间。份量：约25块。

食材：

250克花生酱；

300克白巧克力；

150克炼乳；

100克黑巧克力；

50克咸味椒盐卷饼；

1茶匙香草精；

一小撮海盐。

制作方法：

在烤盘上铺上烘焙纸。用手将咸味椒盐卷饼掰成小块。无需掰成碎屑——最好让甜点中保留一些酥脆的碎片。 将白巧克力与炼乳一起隔水加热或用极小火融化。不断搅拌，以免混合物烧焦。 加入花生酱和香草精。搅拌至质地均匀。然后倒入约三分之二的椒盐脆饼，并小心地将其分布在整个混合物中。 将混合物倒入模具中，抹平表面。将黑巧克力单独融化，用勺子在糖霜上画出细条纹或小斑点。 用牙签或刀尖在巧克力图案上划过，形成漂亮的卷曲纹路。表面撒上剩余的椒盐卷饼碎和少许海盐。 将模具放入冰箱冷藏3–4小时。待甜点凝固后，将其切成小块。

这道食谱融合了多种风味：甜美的白巧克力、浓郁的花生、略带苦味的黑巧克力以及咸味的椒盐卷饼。 正是后者让这道甜点别具一格，因为它们增添了酥脆口感，同时避免了味道显得过于甜腻。这种软糖非常适合喜欢咸甜结合口味的人。也可以将其切成小方块，搭配黑咖啡享用。

3. 加入蔓越莓、橙子和开心果的花生软糖

制作时间：约20分钟，另加冷却时间。份量：约25块。

食材：

250克花生酱；

350克白巧克力；

150克炼乳；

60克蔓越莓干；

50克去壳开心果；

1个橙子的橙皮；

½茶匙肉桂粉；

少许盐。

制作方法：

准备好模具，并在底部铺上烘焙纸。用刀将开心果切成小块。如果蔓越莓非常干，可以先用温水浸泡几分钟，然后彻底晾干。 将白巧克力与炼乳一起放入隔水锅中，或用小火在平底锅中融化。不断搅拌，确保巧克力均匀融化。 加入花生酱，搅拌至质地均匀。撒入肉桂粉和一小撮盐。 将混合物从火上移开。加入蔓越莓、大部分开心果和细细磨碎的橙皮。搅拌均匀，使配料分布均匀。 将混合物倒入模具中并抹平。表面撒上剩余的开心果和少许橙皮屑。 将甜点放入冰箱冷藏4–5小时。待其凝固后，从模具中取出并切成小方块。

这款甜点的口味更加清新且果香浓郁。蔓越莓带来淡淡的酸味，橙子增添了柑橘香气，而开心果则让口感更加丰富有趣。 肉桂能凸显坚果的风味，但最好不要加太多，以免盖过其他食材的味道。这种果酱特别适合搭配冬日的茶点，也可以作为一份别出心裁的甜点礼物。

让软糖完美凝固的几个秘诀

制作软糖时最重要的原则是不要让巧克力过热。如果加热过度，巧克力可能会变得颗粒感明显，或者失去顺滑的质地。 最好用隔水加热法或用最小火加热，并不断搅拌。如果使用微波炉，请分多次加热，每次15–20秒，并每次加热后搅拌均匀。 正确选择花生酱同样重要。制作软糖时，最适合使用浓稠的花生酱，其成分中应包含花生，并可根据喜好添加少许盐。如果天然花生酱表面浮出了油脂，使用前需将其充分搅拌均匀。 油脂过多会使甜点变得过于软烂。

切勿急于切分成品糖霜。即使表面看起来已经变硬，内部可能仍呈软状。请将其在冰箱中充分冷藏，切分前连同烘焙纸一起从模具中取出。 为了切出均匀的块，请使用锋利的刀，可将刀短暂浸入热水中，然后擦干。花生软糖最好保存在密封容器中，并置于冰箱内。 这样既能避免吸收异味，也能更长久地保持其紧实口感。由于含有大量糖和花生酱，这款甜点热量较高，因此通常以小份形式呈上。

花生软糖日是一个很好的契机，让我们重温这款从美国大学校园食堂一路走来，最终成为甜品店和家庭食谱中经典甜点的美味。 它之所以广受欢迎，原因很简单：制作所需的原料触手可及，且口味可以轻松根据个人喜好调整。 你可以坚持经典的花生与奶油基底的组合，也可以加入巧克力、咸味椒盐卷饼、蔓越莓或柑橘皮——每次都能品尝到略有不同的甜点。