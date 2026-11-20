Fudge to słodki deser pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, który zazwyczaj kroi się na małe kwadratowe kawałki. Ma gęstą konsystencję, ale jednocześnie jest delikatny i nieco kruchy. Nie trzeba go długo żuć, jak karmel — kawałek stopniowo rozpływa się w ustach. Podstawą klasycznego fudge’a jest cukier, mleko lub śmietana oraz masło. Podczas przygotowywania mieszankę podgrzewa się, a następnie schładza i ubija lub miesza tak, aby powstały drobne kryształki cukru. To właśnie one nadają deserowi charakterystyczną konsystencję.

W wersji z masłem orzechowym do słodkiej bazy dodaje się gęstą pastę z prażonych orzechów ziemnych. Nadaje ona smakowi większą głębię, dodaje nut orzechowych i nieco łagodzi słodycz. Do przygotowania używa się zarówno gładkiego masła orzechowego, jak i pasty z drobnymi kawałkami orzechów. W tym drugim przypadku deser zyskuje przyjemną chrupiącą nutę.

W odróżnieniu od zwykłego fudge’u, który często przygotowuje się na bazie cukru i mleka, fudge z orzeszków ziemnych ma wyraźny orzechowy smak. Dodaje się do niego również czekoladę, wanilię, sól morską, orzechy, suszone owoce lub karmel. Deser ten zazwyczaj podaje się schłodzony, w niewielkich porcjach, ponieważ jest dość słodki i sycący. Można go jeść samodzielnie, podawać do kawy lub herbaty albo wykorzystywać jako nadzienie do innych słodyczy.

Skąd pochodzi fudge i jak zyskał popularność

Historia fudge’u rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Za jedno z najwcześniejszych pisemnych świadectw dotyczących tego deseru uważa się list z 1886 roku, w którym wspomniano o kremie przygotowywanym przez krewną studentki college’u Vassar w stanie Nowy Jork. Z relacji wynika, że sprzedawano ją w Baltimore za około 40 centów za funt. Później studentka Emeline Bettersby Hartridge otrzymała przepis i w 1888 roku przygotowała około 30 funtów fudge na studencką aukcję charytatywną.

To właśnie kobiece uczelnie w USA odegrały znaczącą rolę w popularyzacji tego deseru. Studentki przygotowywały fudge w akademikach, dzieliły się przepisami i organizowały małe słodkie imprezy. Do przygotowania nie była konieczna duża kuchnia: wystarczał garnek, proste urządzenie do podgrzewania i kilka łatwo dostępnych składników. Dziewczęta zabierały przepisy do domu, a z czasem fudge zyskał popularność daleko poza granicami miasteczek studenckich.

Pod koniec XIX wieku fudge zaczęto sprzedawać również w cukierniach. Szczególnie znanym miejscem produkcji stała się wyspiarska miejscowość wypoczynkowa Mackinac Island w stanie Michigan. Tam przygotowywano słodycze dla turystów przybywających na letni wypoczynek. Niektóre sklepy zachowały tę tradycję do dziś, a przygotowywanie fudge na oczach klientów stało się częścią lokalnej kultury kulinarnej.

Jednocześnie historycy kuchni zwracają uwagę, że historia słodyczy podobnych do fudge może być starsza i bardziej złożona. W artykule naukowym z 2023 roku badacze Patrick Charbonneau i Jeffrey Pilcher prześledzili związek amerykańskiego fudge’a z meksykańskim deserem panochita de leche. Przygotowywano go już w XVIII wieku z nierafinowanego brązowego cukru i mleka. Dlatego dokładne pochodzenie tej technologii pozostaje przedmiotem badań, chociaż współczesny fudge jako popularny wyrób cukierniczy ukształtował się właśnie w Stanach Zjednoczonych.

Jak do fudge’u dodano masło orzechowe

Masło orzechowe zyskało popularność w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX – na początku XX wieku. Jego historia wiąże się z rozwojem technologii spożywczych oraz poszukiwaniem pożywnych produktów, które są łatwe w spożyciu i przechowywaniu. W 1895 roku John Harvey Kellogg opatentował proces produkcji pasty orzechowej. Jednocześnie badacze wspominają również o przedsiębiorcy George’u Bale’u, który mógł sprzedawać masło orzechowe jeszcze wcześniej – już w 1894 roku. Trudno więc jednoznacznie wskazać jedną osobę jako wynalazcę współczesnego masła orzechowego.

Początkowo produkt ten był dystrybuowany przez ośrodki odnowy biologicznej i sklepy ze zdrową żywnością, a z czasem stał się powszechnym produktem w amerykańskich domach. Zaczęto go dodawać do kanapek, ciastek, ciast, cukierków i innych deserów. Połączenie masła orzechowego ze słodką polewą okazało się strzałem w dziesiątkę: orzechowy smak dobrze równoważył cukrową bazę, a sama pasta nadawała konsystencji bardziej kremowy charakter.

Tak powstała odrębna odmiana fudge, która z czasem stała się jednym z popularnych domowych deserów w USA. Przygotowuje się ją na święta, rodzinne spotkania, sprzedaje w cukierniach i wręcza w małych pudełeczkach. Przepisy różnią się między sobą: w niektórych wykorzystuje się śmietankę i cukier, w innych – mleko skondensowane, białą czekoladę lub pianki marshmallow. Te ostatnie warianty są szczególnie wygodne do przygotowania w domu, ponieważ nie wymagają skomplikowanej kontroli temperatury syropu cukrowego.

Dlaczego Dzień Fudge'a z masła orzechowego obchodzi się 20 listopada

W Stanach Zjednoczonych dzień 20 listopada poświęcono właśnie krówce z masła orzechowego. Angielska nazwa tego święta to National Peanut Butter Fudge Day. Jest to jedna z licznych dat kulinarnych w amerykańskim kalendarzu, które przypominają o popularnych potrawach, produktach i deserach. Nie jest to oficjalne święto państwowe i nie wiąże się z dniem wolnym od pracy ani obowiązkowymi uroczystościami.

Dokładne pochodzenie tej daty nie zostało jednoznacznie ustalone. Niektóre kalendarze świąt kulinarnych wskazują, że obchodzi się ją od 2004 roku, a wśród organizatorów wymienia się Narodową Radę Orzeszków Ziemnych Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Narodowy Kalendarz Świąt zaznacza, że nadal bada historię powstania tej daty. Dlatego bardziej poprawne jest mówienie o popularnym amerykańskim święcie kulinarnym, a nie o oficjalnie zatwierdzonym dniu o jasno ustalonej historii.

Zazwyczaj obchodzi się je w bardzo prosty sposób: przygotowuje się domowy krem z masła orzechowego, kupuje go w cukierniach, częstuje przyjaciół i publikuje zdjęcia deseru w mediach społecznościowych. W tym celu używa się hashtagu #PeanutButterFudgeDay. Niektórzy dodają krem z orzeszków ziemnych do lodów, ciast lub ciastek, a inni po prostu kroją go na małe kostki i podają do kawy.

Trzy przepisy na krem z orzeszków ziemnych

W domu fudge można przygotować na kilka sposobów. Klasyczny przepis wymaga zaledwie kilku składników, a w przypadku dwóch pozostałych można dodać nietypowe smaki i tekstury. Ważne jest, aby używać właśnie masła orzechowego bez nadmiaru płynów: zbyt rzadka pasta może uniemożliwić deserowi prawidłowe zestalenie się. Jeśli wybierasz pastę zawierającą cukier lub sól, weź to pod uwagę podczas przygotowywania.

1. Klasyczny krem z orzeszków ziemnych

Czas przygotowania: około 15 minut plus schładzanie. Ilość: około 25–30 kawałków.

Składniki:

250 g gładkiego masła orzechowego;

400 g białej czekolady;

200 g mleka skondensowanego;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego;

szczypta soli — według uznania.

Przygotowanie:

Przygotuj kwadratową formę o wymiarach około 20 × 20 cm. Wyłóż ją papierem do pieczenia tak, aby brzegi papieru nieco wystawały poza krawędzie formy. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć gotowy deser. Połam białą czekoladę na małe kawałki i wrzuć do rondla z grubym dnem. Dodaj mleko skondensowane i podgrzewaj na bardzo małym ogniu, ciągle mieszając. Gdy czekolada prawie całkowicie się rozpuści, dodaj masło orzechowe. Mieszaj do uzyskania jednolitej, gęstej masy bez grudek. Dodaj wanilię i szczyptę soli. Jeszcze raz wymieszaj. Mieszanka powinna być gładka, gęsta i błyszcząca. Przełóż masę do formy i wyrównaj łopatką. Jeśli chcesz, możesz lekko postukać formą o stół, aby powierzchnia stała się bardziej równa. Wstaw deser do lodówki na co najmniej 3–4 godziny, a najlepiej na całą noc. Gdy krem całkowicie stwardnieje, wyjmij go z formy i pokrój na małe kwadraty.

To podstawowa wersja, którą łatwo można dostosować do własnych upodobań. Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyrazisty aromat orzechów ziemnych, możesz użyć pasty z prażonych orzechów ziemnych. A aby uzyskać bardziej intensywny smak, dodaj odrobinę prażonych, posiekanych orzechów. Gotowe kawałki przechowuj w zamkniętym pojemniku w lodówce.

2. Czekoladowa pasta z masłem orzechowym i solonymi preclami

Czas przygotowania: około 20 minut plus schładzanie. Ilość: około 25 kawałków.

Składniki:

250 g masła orzechowego;

300 g białej czekolady;

150 g mleka skondensowanego;

100 g ciemnej czekolady;

50 g solonych precli;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego;

szczypta soli morskiej.

Przygotowanie:

Wyłóż formę papierem do pieczenia. Solone precle połóż rękami na małe kawałki. Nie trzeba ich rozdrabniać na okruchy — lepiej, żeby w deserze pozostały chrupiące fragmenty. Rozpuść białą czekoladę wraz ze skondensowanym mlekiem w kąpieli wodnej lub na bardzo małym ogniu. Ciągle mieszaj, aby masa się nie przypaliła. Dodaj masło orzechowe i wanilię. Wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie wsyp około dwóch trzecich precli i delikatnie rozprowadź je po całej masie. Przełóż masę do formy i wyrównaj powierzchnię. Ciemną czekoladę rozpuść osobno i łyżką nałóż na krem cienkimi paskami lub małymi plamkami. Wykałaczką lub czubkiem noża przeciągnij po czekoladowym wzorze, aby powstały ładne zawijasy. Na wierzchu posyp pozostałymi krakersami i niewielką ilością soli morskiej. Wstaw formę do lodówki na 3–4 godziny. Gdy deser stwardnieje, pokrój go na małe kawałki.

W tym przepisie łączy się od razu kilka smaków: słodka biała czekolada, intensywne orzeszki ziemne, lekko gorzka ciemna czekolada i słone precle. To właśnie te ostatnie sprawiają, że deser jest niezwykły, ponieważ dodają chrupkości i sprawiają, że smak nie wydaje się zbyt słodki. Taki krem dobrze sprawdzi się dla tych, którzy lubią połączenie słonego i słodkiego. Można go również podawać w postaci małych kostek do czarnej kawy.

3. Krem orzechowy z żurawiną, pomarańczą i pistacjami

Czas przygotowania: około 20 minut plus schładzanie. Ilość: około 25 kawałków.

Składniki:

250 g masła orzechowego;

350 g białej czekolady;

150 g mleka skondensowanego;

60 g suszonej żurawiny;

50 g obranych pistacji;

skórka z jednej pomarańczy;

½ łyżeczki mielonego cynamonu;

szczypta soli.

Przygotowanie:

Przygotuj formę i wyłóż ją papierem do pieczenia. Pistacje posiekaj nożem na małe kawałki. Jeśli żurawina jest bardzo sucha, można ją na kilka minut zalewić ciepłą wodą, a następnie dobrze osuszyć. Białą czekoladę rozpuść razem ze skondensowanym mlekiem w kąpieli wodnej lub w rondelku na najmniejszym ogniu. Nie przestawaj mieszać, aby czekolada równomiernie się rozpuściła. Dodaj masło orzechowe i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj cynamon i szczyptę soli. Zdejmijcie mieszankę z ognia. Dodajcie żurawinę, większość pistacji i drobno startą skórkę pomarańczową. Wymieszajcie, aby dodatki równomiernie się rozłożyły. Przełóż masę do formy i wyrównaj powierzchnię. Posyp wierzch pozostałymi pistacjami i niewielką ilością skórki pomarańczowej. Odstaw deser do lodówki na 4–5 godzin. Gdy stwardnieje, wyjmij go z formy i pokrój na małe kostki.

Ta wersja ma bardziej świeży i owocowy smak. Żurawina dodaje lekkiej kwaskowatości, pomarańcza — cytrusowego aromatu, a pistacje sprawiają, że konsystencja jest ciekawsza. Cynamon podkreśla orzechowe nuty, ale lepiej nie dodawać go zbyt dużo, aby nie przytłoczył pozostałych składników. Taki krem szczególnie dobrze pasuje do zimowego podwieczorku i może stać się nietypowym słodkim prezentem.

Kilka sekretów, dzięki którym krem dobrze stwardnieje

Najważniejsza zasada podczas przygotowywania fudge’u — nie przegrzewać czekolady. Jeśli podgrzeje się ją zbyt mocno, może stać się ziarnista lub stracić gładką konsystencję. Najlepiej roztapiać ją w kąpieli wodnej lub na minimalnym ogniu, ciągle mieszając. Jeśli korzystasz z kuchenki mikrofalowej, podgrzewaj mieszankę w krótkich odstępach czasu po 15–20 sekund i za każdym razem mieszaj. Równie ważne jest właściwe dobranie masła orzechowego. Do przygotowania kremu najlepiej nadaje się gęsta pasta zawierająca orzechy ziemne oraz, według uznania, odrobinę soli. Jeśli na powierzchni naturalnej pasty oddzieliła się oliwa, należy ją dokładnie wymieszać przed użyciem. Nadmiar oleju może sprawić, że deser będzie zbyt miękki.

Nie spiesz się z krojeniem gotowej polewy. Nawet jeśli na wierzchu wydaje się już twarda, w środku masa może pozostać miękka. Pozostaw ją na wystarczająco długo w lodówce, a przed krojeniem wyjmij z formy wraz z papierem do pieczenia. Aby kawałki były równe, użyj ostrego noża, który można na chwilę zanurzyć w gorącej wodzie i wytrzeć do sucha. Krem orzechowy najlepiej przechowywać w szczelnym pojemniku w lodówce. Dzięki temu nie wchłonie obcych zapachów i dłużej zachowa swoją konsystencję. Ze względu na dużą ilość cukru i pasty orzechowej deser ten jest dość kaloryczny, dlatego zazwyczaj podaje się go w niewielkich porcjach.

Dzień kremu orzechowego to dobry pretekst, by przypomnieć sobie o deserze, który przeszedł drogę od studenckich kuchni amerykańskich uczelni do cukierni i domowych przepisów. Jego popularność wynika z prostego powodu: do przygotowania potrzebne są łatwo dostępne składniki, a smak można łatwo dostosować do własnych upodobań. Można pozostać wiernym klasycznemu połączeniu orzeszków ziemnych i śmietankowej bazy lub dodać czekoladę, słone precle, żurawinę czy skórkę cytrusową — i za każdym razem uzyskać nieco inny deser.