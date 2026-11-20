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У зоопарку американського Цинциннаті померла дев'ятирічна бегемотиха Фіона, яка стала світовою знаменитістю ще після народження у 2017 році. Тварина проковтнула в'язану шапку, що випадково потрапила до її вольєра, а після 11 днів боротьби ветеринари не змогли врятувати її.

Інцидент стався 8 листопада. Один із відвідувачів підкинув угору в'язану шапку, однак потік повітря від стельового вентилятора підхопив головний убір і заніс його безпосередньо до вольєра Фіони. Бегемотиха проковтнула сторонній предмет.

Ветеринари протягом 11 днів намагалися допомогти тварині. Вони проводили обстеження, призначали медикаменти та навіть використовували вібраційну платформу, щоб сприяти проходженню шапки через травну систему.

Однак 19 листопада Фіона померла від ускладнень.

Бегемотиха здобула міжнародну популярність у 2017 році, коли народилася на шість тижнів раніше терміну. Попри несприятливі прогнози, їй вдалося вижити, а згодом вона стала однією з найвідоміших мешканок зоопарку Цинциннаті.

Після звістки про смерть тварини її шанувальники почали приносити квіти до зоопарку, щоб попрощатися з улюбленицею.

У зоопарку Цинциннаті ветеринари рятували бегемотиху Фіону, яка проковтнула в’язану шапку.

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