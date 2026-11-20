W zoo w amerykańskim Cincinnati zmarła dziewięcioletnia hipopotamica Fiona, która stała się światową sławą już po urodzeniu w 2017 roku. Zwierzę połknęło dzianinową czapkę, która przypadkowo znalazła się w jej wybiegu, a po 11 dniach walki weterynarze nie zdołali jej uratować.

Do zdarzenia doszło 8 listopada. Jeden z odwiedzających rzucił w górę czapkę z dzianiny, jednak strumień powietrza z wentylatora sufitowego porwał nakrycie głowy i zaniósł je bezpośrednio do wybiegu Fiony. Hipopotamica połknęła ten obcy przedmiot.

Weterynarze przez 11 dni próbowali pomóc zwierzęciu. Przeprowadzali badania, przepisywali leki, a nawet stosowali platformę wibracyjną, aby ułatwić przejście czapki przez układ pokarmowy.

Jednak 19 listopada Fiona zmarła z powodu powikłań.

Samica hipopotama zyskała międzynarodową sławę w 2017 roku, kiedy urodziła się sześć tygodni przed terminem. Pomimo niekorzystnych prognoz udało jej się przeżyć, a z czasem stała się jedną z najbardziej znanych mieszkanek zoo w Cincinnati.

Po ogłoszeniu wiadomości o śmierci zwierzęcia jej fani zaczęli przynosić kwiaty do zoo, aby pożegnać się z ukochaną samicą.

W zoo w Cincinnati weterynarze ratowali hipopotamicę Fionę, która połknęła czapkę z dzianiny.

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