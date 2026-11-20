Alexander Zverev i Ben Shelton awansowali do półfinału ATP Finals w Turynie we Włoszech. W ostatnich meczach grupy Johna McEnroe Zverev pokonał Francuza Arthura Filsa, a Shelton wygrał z Hiszpanem Rafaelem Chodarem, informuje Interia Sport.

Zverev zakończył grupę bez porażki

Niemiecki tenisista pokonał Filsa 6:4, 7:6 (8). W pierwszym secie decydujący był siódmy gem, w którym Zverev przełamał rywala. W drugim secie, przy stanie 6:5, Francuz miał dwie okazje do przełamania serwisu przeciwnika, ale ich nie wykorzystał. W tie-breaku Zverev prowadził 6:1, nie wykorzystał pięciu kolejnych piłek meczowych, lecz zakończył spotkanie przy szóstej próbie — 8:6.

Zverev zajął pierwsze miejsce w grupie Johna McEnroe, odnosząc trzy zwycięstwa w trzech meczach i wygrywając wszystkie sześć setów. Shelton był drugi: dwa zwycięstwa, jedna porażka i bilans setów 4:3. Fils zakończył fazę grupową z bilansem 1:2, a Chodar przegrał wszystkie trzy mecze.

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Shelton zagra z Alcarazem

Shelton pokonał Chodara 7:6 (8), 7:5. Tenisiści doprowadzili pierwszego seta do tie-breaka, w którym każdy miał po dwie okazje na wygranie seta. Amerykanin wygrał tie-break 10:8. W drugiej partii rywale wymienili się przełamaniami, a przy stanie 5:5 Chodar stracił własny serwis. Następnie Shelton serwował po zwycięstwo w meczu.

Carlos Alcaraz zapewnił już sobie pierwsze miejsce w grupie Ivana Lendla i spotka się z Sheltonem w sobotnim półfinale. Drugiego uczestnika fazy pucharowej wyłoni zaplanowany na piątek mecz Daniiła Miedwiediewa z Francesem Tiafoe. Tego samego dnia Alcaraz zagra z Flavio Cobollim.

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