亚历山大·兹维列夫和本·谢尔顿晋级在意大利都灵举行的ATP年终总决赛半决赛。在约翰·麦肯罗小组的最后一轮比赛中，兹维列夫击败法国选手阿蒂尔·菲斯，谢尔顿战胜西班牙选手拉斐尔·霍达尔，Interia Sport报道。

兹维列夫以不败战绩结束小组赛

这位德国网球选手以6:4、7:6（8）击败菲斯。首盘的关键是第七局，兹维列夫在该局完成破发。第二盘比分为6:5时，法国人有两次破掉对手发球局的机会，但均未能把握。在抢七中，兹维列夫以6:1领先，连续错失五个赛点，但在第六次机会时结束了比赛——8:6。

兹维列夫在约翰·麦肯罗小组以三战全胜、赢下全部六盘的战绩排名第一。谢尔顿排名第二：两胜一负，盘数比为4:3。菲斯以1:2的战绩结束小组赛，霍达尔则输掉了全部三场比赛。

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谢尔顿将对阵阿尔卡拉斯

谢尔顿在对阵霍达尔的比赛中以7:6（8）、7:5获胜。两位选手将首盘带入抢七，双方各有两次盘点机会。这位美国选手以10:8赢下抢七。第二盘中，双方互相破发，比分为5:5时，霍达尔丢掉了自己的发球局。随后谢尔顿发球拿下比赛。

卡洛斯·阿尔卡拉斯已经锁定伊万·伦德尔小组第一，将在周六的半决赛中对阵谢尔顿。另一位进入淘汰赛的选手将由周五进行的丹尼尔·梅德韦杰夫与弗朗西斯·蒂亚福的比赛决定。同一天，阿尔卡拉斯将对阵弗拉维奥·科博利。

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