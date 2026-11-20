美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出以基辅加入北约为条件，换取俄罗斯在领土问题上做出让步的议题。

据他们透露，上周库什纳在阿布扎比与俄罗斯代表团的会晤中，以及在都柏林与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和欧洲官员的会晤中，都讨论了这一构想。 据该媒体消息人士透露，华盛顿正在考虑两种可能的结束战争方案。

第一种方案要求乌克兰撤军并放弃对其控制的顿巴斯部分地区的领土主张，以此换取北约的正式成员国资格。 第二种方案是冻结前线战事，并在美国和欧洲盟国参与下，基于国际条约向基辅提供安全保障，但乌克兰不加入北约。

此前，库什纳尔表示，美国已说服克里姆林宫，认为有必要依据《北约宪章》第五条关于集体防御的原则，为乌克兰建立安全保障。 与此同时，11月20日（周五），俄罗斯副外长谢尔盖·利亚布科夫强调，对于莫斯科而言，乌克兰加入北约的任何方案都是不可接受的。

《华尔街日报》（WSJ）援引外交界消息人士的话报道了这一消息。

需要指出的是，普京曾称乌克兰控制部分顿巴斯地区是毫无意义的。

普京希望在年底前占领整个顿巴斯地区。

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