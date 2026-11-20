0:00 / 0:00

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

За їхніми словами, минулого тижня Кушнер обговорював цю ідею під час зустрічей в Абу-Дабі за участю російської делегації, а також у Дубліні – з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими посадовцями. За інформацією співрозмовників видання, Вашингтон розглядає два можливі сценарії припинення війни.

Перший передбачає, що Україна виводить війська та відмовляється від претензій на підконтрольну їй частину Донбасу, натомість отримуючи повноправне членство в НАТО. Другий варіант полягає в заморожуванні бойових дій по лінії фронту та наданні Києву гарантій безпеки на основі міжнародного договору за участю США й європейських союзників, але без вступу до Альянсу.

Напередодні Кушнер заявив, що США переконали Кремль у необхідності будувати гарантії безпеки для України на принципі п’ятої статті Статуту НАТО про колективну оборону. Водночас у п’ятницю, 20 листопада, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков наголосив, що для Москви неприйнятним є будь-який варіант вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Нагадаємо, що Путін назвав безглуздим утримання Україною частини Донбасу.

Путін хоче захопити весь Донбас до кінця року.

Читай нас у