Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны России.

По их словам, на прошлой неделе Кушнер обсуждал эту идею во время встреч в Абу-Даби с участием российской делегации, а также в Дублине — с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими чиновниками. По информации собеседников издания, Вашингтон рассматривает два возможных сценария прекращения войны.

Первый предусматривает, что Украина выводит войска и отказывается от претензий на подконтрольную ей часть Донбасса, получая взамен полноправное членство в НАТО. Второй вариант заключается в замораживании боевых действий по линии фронта и предоставлении Киеву гарантий безопасности на основе международного договора с участием США и европейских союзников, но без вступления в Альянс.

Накануне Кушнер заявил, что США убедили Кремль в необходимости выстраивать гарантии безопасности для Украины на основе пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. В то же время в пятницу, 20 ноября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы неприемлем любой вариант вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Напомним, что Путин назвал бессмысленным удержание Украиной части Донбасса.

Путин хочет захватить весь Донбасс до конца года.

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