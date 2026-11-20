Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который публично заявил, что больше не поддерживает движение MAGA. Американский лидер назвал предпринимателя своим другом, при этом отметив, что люди, которые отказываются от идей этого движения, обычно не достигают успеха.

«Он мой друг. Что я могу сказать? Существует много определений этого понятия. Для меня MAGA означает нечто вполне конкретное, и когда люди отходят от этого, у них дела идут не очень хорошо», — сказал Трамп в интервью NBC News 19 ноября.

В то же время президент добавил, что у Маска «очень благие намерения», и напомнил, что предприниматель сопровождал его во время поездки в Азию.

Накануне, 18 ноября, Маск во время удаленного интервью на саммите DealBook газеты The New York Times заявил, что больше не считает себя сторонником MAGA. По его словам, если это движение предполагает слепую поддержку политики Республиканской партии, то он не разделяет такой подход.

Маск выразил разочарование из-за потраченных средств на поддержку республиканцев во время промежуточных выборов в Конгресс. По сообщениям американских СМИ, он направил на эти кампании почти $500 млн, однако демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

«Я чувствую себя довольно глупо из-за того, что потратил столько денег и почти ничего не получил взамен», — сказал Маск.

Он добавил, что если бы мог вернуть время назад, то потратил бы меньше.

Ранее Маск активно поддерживал Трампа и его политическое движение. В 2024 году он потратил более $250 млн на кампанию по переизбранию президента. После возвращения Трампа в Белый дом предприниматель возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), но покинул администрацию в мае 2025 года из-за разногласий с президентом. Впоследствии они возобновили публичные контакты и снова появлялись вместе на мероприятиях.

Источник: NBC News

Глава Tesla Маск пожалел о почти $500 млн, потраченных на республиканцев — Der Spiegel.

Рейтинг MAGA среди независимых избирателей США достиг минус 61 пункта — The Independent.

Трамп заявил, что Такер Карлсон больше не поддерживает MAGA.

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