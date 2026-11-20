美国总统唐纳德·特朗普就亿万富翁埃隆·马斯克的声明发表了评论，马斯克此前公开表示不再支持让美国再次伟大（MAGA）运动。 这位美国领导人称这位企业家是自己的朋友，同时指出，那些背离该运动理念的人通常难以取得成功。

“他是我的朋友。我还能说什么呢？这个概念有很多种定义。对我来说，MAGA代表着非常具体的东西，而当人们背离这一理念时，他们的处境往往就不太顺利，”特朗普在11月19日接受NBC新闻采访时说道。

与此同时，总统补充道，马斯克拥有“非常好的意图”，并提到这位企业家曾陪同他出访亚洲。

此前，11月18日，马斯克在《纽约时报》DealBook峰会上接受远程采访时表示，他不再认为自己是MAGA的支持者。 他表示，如果该运动意味着对共和党政策的盲目支持，那么他并不认同这种做法。

马斯克对在国会中期选举中为支持共和党人所花费的资金表示失望。据美国媒体报道，他为这些竞选活动投入了近5亿美元，但民主党最终控制了国会参众两院。

“花这么多钱却几乎一无所获，我感觉自己挺傻的，”马斯克说道。

他补充道，如果能重来一次，他会减少这笔开支。

此前，马斯克曾积极支持特朗普及其政治运动。2024年，他为特朗普的连任竞选活动投入了超过2.5亿美元。 在特朗普重返白宫后，这位企业家曾出任政府效率部（DOGE）部长，但因与总统意见不合，于2025年5月离开了政府。 此后，两人恢复了公开往来，并再次共同出席各类活动。

来源：NBC新闻

特斯拉首席执行官马斯克对向共和党捐赠近5亿美元表示后悔——《明镜周刊》。

MAGA在美國獨立選民中的支持率跌至負61個百分點——《獨立報》。

特朗普表示，塔克·卡尔森不再支持MAGA。

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