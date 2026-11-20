0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву мільярдера Ілона Маска, який публічно заявив, що більше не підтримує рух MAGA. Американський лідер назвав підприємця своїм другом, водночас зазначивши, що люди, які відмовляються від ідей цього руху, зазвичай не досягають успіху.

“Він мій друг. Що я можу сказати? Є багато визначень цього поняття. Для мене MAGA означає щось цілком конкретне, і коли люди відходять від цього, у них справи йдуть не дуже добре”, – сказав Трамп в інтерв’ю NBC News 19 листопада.

Водночас президент додав, що Маск має “дуже добрі наміри” та нагадав, що підприємець супроводжував його під час поїздки до Азії.

Напередодні, 18 листопада, Маск під час дистанційного інтерв’ю на саміті DealBook газети The New York Times заявив, що більше не вважає себе прихильником MAGA. За його словами, якщо цей рух передбачає сліпу підтримку політики Республіканської партії, то він не поділяє такого підходу.

Маск висловив розчарування через витрачені кошти на підтримку республіканців під час проміжних виборів до Конгресу. За повідомленнями американських медіа, він спрямував на ці кампанії майже $500 млн, однак демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу.

“Я почуваюся доволі нерозумно через те, що витратив стільки грошей і майже нічого не отримав натомість”, – сказав Маск.

Він додав, що якби міг повернути час назад, то витратив би менше.

Раніше Маск активно підтримував Трампа та його політичний рух. У 2024 році він витратив понад $250 млн на кампанію з переобрання президента. Після повернення Трампа до Білого дому підприємець очолив Департамент ефективності уряду (DOGE), але залишив адміністрацію у травні 2025 року після розбіжностей із президентом. Згодом вони відновили публічні контакти й знову з’являлися разом на заходах.

Джерело: NBC News

Глава Tesla Маск пошкодував про майже $500 млн для республіканців — Der Spiegel.

Рейтинг MAGA серед незалежних виборців США сягнув мінус 61 пунктів — The Independent.

Трамп заявив, що Такер Карлсон більше не підтримує MAGA.

Читай нас у