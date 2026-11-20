Prezydent USA Donald Trump skomentował oświadczenie miliardera Elona Muska, który publicznie stwierdził, że nie popiera już ruchu MAGA. Amerykański przywódca nazwał przedsiębiorcę swoim przyjacielem, zaznaczając jednocześnie, że ludzie, którzy odrzucają idee tego ruchu, zazwyczaj nie odnoszą sukcesu.

„To mój przyjaciel. Cóż mogę powiedzieć? Istnieje wiele definicji tego pojęcia. Dla mnie MAGA oznacza coś zupełnie konkretnego, a kiedy ludzie odchodzą od tego, nie idzie im zbyt dobrze” – powiedział Trump w wywiadzie dla NBC News 19 listopada.

Jednocześnie prezydent dodał, że Musk ma „bardzo dobre intencje” i przypomniał, że przedsiębiorca towarzyszył mu podczas podróży do Azji.

Dzień wcześniej, 18 listopada, Musk podczas wywiadu zdalnego na szczycie DealBook organizowanym przez gazetę „The New York Times” oświadczył, że nie uważa się już za zwolennika MAGA. Według niego, jeśli ruch ten zakłada ślepe poparcie dla polityki Partii Republikańskiej, to on nie podziela takiego podejścia.

Musk wyraził rozczarowanie z powodu środków wydanych na wsparcie republikanów podczas wyborów uzupełniających do Kongresu. Według doniesień amerykańskich mediów przeznaczył na te kampanie prawie 500 mln dolarów, jednak to demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

„Czuję się dość głupio z powodu tego, że wydałem tyle pieniędzy i prawie nic w zamian nie otrzymałem” – powiedział Musk.

Dodał, że gdyby mógł cofnąć czas, wydałby mniej.

Wcześniej Musk aktywnie wspierał Trumpa i jego ruch polityczny. W 2024 roku wydał ponad 250 mln dolarów na kampanię reelekcyjną prezydenta. Po powrocie Trumpa do Białego Domu przedsiębiorca stanął na czele Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), ale opuścił administrację w maju 2025 roku po sporach z prezydentem. Później wznowili publiczne kontakty i ponownie pojawiali się razem na różnych wydarzeniach.

Źródło: NBC News

Szef Tesli, Musk, pożałował wydania prawie 500 mln dolarów na rzecz republikanów — Der Spiegel.

Poparcie dla ruchu MAGA wśród niezależnych wyborców w USA spadło do minus 61 punktów — The Independent.

Trump oświadczył, że Tucker Carlson nie popiera już ruchu MAGA.

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