Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych sprawdza informacje dotyczące prawdopodobnego włamania do swojej ogólnokrajowej bazy danych informacji kryminalnych. Według CNN hakerzy mogli uzyskać dostęp do danych dotyczących przestępstw przechowywanych w systemie.

Jak podaje CNN, chodzi o włamanie hakerów do Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej (National Crime Information Center – NCIC). To już drugi tego typu incydent w ciągu ostatnich miesięcy.

Organy ścigania we wszystkich stanach korzystają z bazy danych NCIC w celu wymiany informacji o nakazach aresztowania oraz przeprowadzania weryfikacji danych osobowych.

Dziennikarze zauważają, że miało to miejsce w kontekście i tak już znacznego niepokoju dotyczącego stanu cyberbezpieczeństwa w USA. Media przytaczają szereg głośnych awarii, które dotknęły banki, Agencję Bezpieczeństwa Narodowego oraz system zarządzania ruchem lotniczym Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA).

Źródło: CNN.

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