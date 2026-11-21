Федеральное бюро расследований США проверяет информацию о возможном взломе своей общенациональной базы данных криминальной информации. По данным CNN, хакеры могли получить доступ к сведениям о преступлениях, хранящимся в системе.

Как сообщает CNN, речь идет о проникновении хакеров в Национальный центр криминальной информации (National Crime Information Center – NCIC). Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы.

Правоохранительные органы во всех штатах используют базу данных NCIC для обмена информацией об ордерах на арест и проверки биографических данных.

Журналисты отмечают, что это произошло на фоне и без того значительной обеспокоенности состоянием кибербезопасности в США. СМИ упоминают ряд громких сбоев, затронувших банки, Агентство национальной безопасности и систему управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Источник: CNN.

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