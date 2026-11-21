Французский журналист Маттье Солье оказался в центре скандала после оскорбительного высказывания в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко, бывшей первой ракетки мира. Инцидент произошел во время Итогового турнира, когда комментатор попал в проморолик соревнований.

Инцидент произошёл, когда 28-летняя белорусская теннисистка снималась в промо-ролике турнира в американском Индиан-Уэллсе. Соболенко позировала перед камерой и посылала воздушный поцелуй, когда на фоне раздался голос Солье: «Смотрите, смотрите, смотрите, какая она ужасная».

Журналист, по-видимому, не осознавал, что его слова транслируются в прямом эфире. Видеофрагмент быстро распространился в социальной сети X, где пользователи раскритиковали поведение представителя СМИ.

На ситуацию отреагировал руководитель beIN Sports Флоран Узу. Он осудил высказывания журналиста и принёс извинения от имени телеканала. «Я сожалею о комментариях, прозвучавших сегодня вечером во время прямой трансляции Итогового турнира WTA, и решительно их осуждаю. Эти слова не соответствуют ценностям beIN Sports. Мы и впредь стремимся с уважением относиться ко всем спортсменам и участникам наших трансляций», — заявил Узу.

Сам Солье на момент публикации материала публично не прокомментировал инцидент. Соболенко также не отреагировала на оскорбление.