Francuski dziennikarz Mathieu Solier znalazł się w centrum skandalu po obraźliwej wypowiedzi pod adresem białoruskiej tenisistki Ariny Sobolenko, byłej liderki światowego rankingu. Do incydentu doszło podczas turnieju finałowego, kiedy komentator pojawił się w filmie promocyjnym zawodów.

Do incydentu doszło, gdy 28-letnia białoruska tenisistka występowała w spotach promocyjnych turnieju w amerykańskim Indian Wells. Sobolenko pozowała przed kamerą i wysyłała powietrzny pocałunek, gdy w tle rozległ się głos Solje: „Patrzcie, patrzcie, patrzcie, jaka ona jest okropna”.

Dziennikarz najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy, że jego słowa są transmitowane na żywo. Fragment nagrania szybko rozprzestrzenił się w serwisie społecznościowym X, gdzie użytkownicy skrytykowali zachowanie przedstawiciela mediów.

Na tę sytuację zareagował dyrektor beIN Sports, Floran Uzu. Potępił wypowiedź dziennikarza i przeprosił w imieniu stacji telewizyjnej. „Żałuję komentarzy, które padły dziś wieczorem podczas transmisji na żywo z turnieju finałowego WTA, i zdecydowanie je potępiam. Słowa te nie odpowiadają wartościom beIN Sports. Nadal dążymy do tego, by traktować z szacunkiem wszystkich sportowców i uczestników naszych transmisji” – oświadczył Uzu.

Sam Solier w momencie publikacji tego artykułu nie skomentował publicznie tego incydentu. Sobolenko również nie zareagowała na tę zniewagę.