法国记者马蒂厄·索利耶因针对白俄罗斯网球选手、前世界排名第一的阿丽娜·索博伦科发表冒犯性言论，卷入了一场丑闻。 该事件发生在年终总决赛期间，当时这位解说员意外出现在了赛事的宣传片中。

当时，这位28岁的白俄罗斯网球选手正在美国印第安维尔斯拍摄赛事宣传片。 索博伦科正在镜头前摆姿势并送出飞吻，此时背景中传来了索利耶的声音：“看啊，看啊，看啊，她简直太可怕了。”

这位记者显然没有意识到自己的言论正在直播中。该视频片段迅速在社交媒体X上传播开来，用户们纷纷批评了这位媒体代表的行为。

beIN Sports负责人弗洛朗·乌祖对此事作出了回应。他谴责了该记者的言论，并代表电视台致歉。 “我对今晚在WTA年终总决赛直播中出现的评论深表遗憾，并予以坚决谴责。 这些言论不符合beIN Sports的价值观。我们将一如既往地尊重所有运动员以及我们转播中的参与者，”乌祖表示。

截至本文发布时，索利耶本人尚未就此事发表公开评论。索博伦科也未对这一侮辱性言论作出回应。