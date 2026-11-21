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Федеральне бюро розслідувань США перевіряє інформацію про ймовірний злам своєї загальнонаціональної бази даних кримінальної інформації. За даними CNN, хакери могли отримати доступ до відомостей про злочини, що зберігалися в системі.

Як вказує CNN, йдеться про проникнення хакерів у Національний центр кримінальної інформації (National Crime Information Center – NCIC). Це вже другий подібний інцидент за останні місяці.

Правоохоронні органи по всіх Штатах використовують базу даних NCIC для обміну інформацією про ордери на арешт та проведення перевірок біографічних даних.

Журналісти зауважують, що це сталось на тлі і без того значного занепокоєння щодо стану кібербезпеки у США. Медіа згадує низку гучних збоїв, що торкнулися банків, Агентства національної безпеки та системи управління повітряним рухом Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Джерело: CNN.

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