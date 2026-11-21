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Президент Європейської ради Антоніу Кошта представив власну пропозицію багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки. Документ передбачає скорочення загальних видатків порівняно з початковим планом Єврокомісії, водночас для України пропонується зберегти фінансування обсягом до 100 млрд євро за поточними цінами.

Для підтримки України у багаторічному бюджеті Євросоюзу передбачено спеціальний інструмент Ukraine Reserve обсягом до 100 млрд євро в поточних цінах. У постійних цінах 2025 року ця сума становить 88,869 млрд євро.

«Конкретно моя пропозиція на 10% нижча за початкову пропозицію Комісії – скорочення на 204 млрд євро в поточних цінах, щоб утримати національні внески на розумному рівні», – заявив Антоніу Кошта, представляючи свій план.

Водночас фінансування України в обсязі 100 млрд євро відповідає початковій пропозиції Європейської комісії. Ці кошти планують передбачити понад встановлені бюджетні стелі багаторічної фінансової рамки ЄС.

Допомогу Україні пропонується надавати у формі бюджетних гарантій, фінансування, не пов’язаного з позиками, а також кредитної підтримки, забезпеченої бюджетними можливостями Євросоюзу.

Крім того, пропозиція передбачає можливість додаткового субсидування витрат на запозичення для України та залучення додаткового фінансування через інструменти зовнішньої допомоги ЄС, зокрема для покриття гуманітарних потреб.

Загальний обсяг запропонованого багаторічного бюджету ЄС становить близько 1,78 трлн євро в поточних цінах.

Пропозицію Антоніу Кошти планують обговорити на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 26-27 листопада у Брюсселі.

Про це йдеться у пропозиції Кошти щодо багаторічної фінансової рамки ЄС на 2028-2034 роки.

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