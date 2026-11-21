29 listopada w Szwajcarii odbędzie się ogólnokrajowe referendum w sprawie ewentualnego złagodzenia przepisów dotyczących eksportu broni własnej produkcji. Obywatele tego kraju będą głosować nad zmianami w obowiązujących ograniczeniach dotyczących sprzedaży szwajcarskiej broni za granicę.

W referendum wyborcy zdecydują, czy kraje kupujące broń produkcji szwajcarskiej będą mogły ją reeksportować bez uzyskania zezwolenia z Berna.

Będą również głosować nad tym, czy Szwajcaria będzie mogła eksportować broń do rozszerzonej listy krajów partnerskich. Potencjalna lista obejmuje wszystkich członków UE, kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Stany Zjednoczone oraz Kanadę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały zaostrzone pod koniec 2021 roku, dostawy broni do krajów uczestniczących w konfliktach zbrojnych są surowo zabronione. To zmusiło Berno do zablokowania dostaw broni szwajcarskiej produkcji na Ukrainę.

Pod koniec ubiegłego roku szwajcarski parlament wprowadził zmiany do tzw. ustawy o materiałach wojskowych, ale zostały one zaskarżone i zainicjowano referendum.

Głosowanie odbędzie się 29 listopada i, jak widać, będzie zacięte: według najnowszych sondaży poparcie dla tej decyzji wynosi 49%, ale przewaga nie przekracza 3%.

Jak informowała agencja Ukrinform, w grudniu 2025 roku szwajcarski parlament zagłosował za złagodzeniem ograniczeń dotyczących eksportu broni, aby wesprzeć krajowy przemysł obronny bez naruszania neutralności kraju.

Przyjęta ustawa przewidywała zezwolenie dla szwajcarskich przedsiębiorstw na eksport broni do 25 krajów zachodnich oraz złagodzenie przepisów wymagających zgody na reeksport szwajcarskiej broni.

Decyzja została podjęta po tym, jak przedstawiciele przemysłu i polityki wyrazili zaniepokojenie stratami poniesionymi przez szwajcarski sektor zbrojeniowy, który tracił zamówienia zagraniczne z powodu tych ograniczeń.

Szwajcaria nie zezwala na eksport broni, jeśli kraj przeznaczenia jest zaangażowany w konflikt wewnętrzny lub międzynarodowy albo poważnie narusza prawa człowieka.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Szwajcaria łagodzi przepisy eksportowe dotyczące sprzedaży broni

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