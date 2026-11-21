瑞士将于11月29日就可能放宽本国制造武器的出口规定举行全国性公投。该国公民将就修改现行瑞士武器对外销售限制的提案进行投票。

在此次公投中，选民将决定购买瑞士制造武器的国家是否可以在无需获得伯尔尼方面许可的情况下将其再出口。

选民还将就瑞士是否可向扩大的伙伴国名单出口武器进行投票。潜在名单包括所有欧盟成员国、欧洲自由贸易联盟成员国、美国和加拿大。

根据2021年底收紧的现行规定，严禁向卷入武装冲突的国家供应武器。这迫使伯尔尼方面阻止了向乌克兰供应瑞士制造的武器。

去年年底，瑞士议会对所谓的《军用物资法》进行了修订，但该修订遭到反对并引发了全民公投。

公投将于11月29日举行，显然将是一场势均力敌的较量：根据最新民调，支持该决定的比例为49%，但领先优势不超过3%。

据乌克兰通讯社报道，2025年12月，瑞士议会投票通过了放宽武器出口限制的决议，旨在在不违反国家中立原则的前提下支持本国国防工业。

该法案允许瑞士公司向25个西方国家出口武器，并放宽了关于瑞士武器再出口须经批准的规定。

该决定是在工业界和政界代表对瑞士军工行业遭受的损失表示担忧后做出的，该行业因限制措施而失去了海外订单。

如果目的地国卷入国内或国际冲突，或严重侵犯人权，瑞士将禁止向其出口武器。

彭博社报道了这一消息。

瑞士放宽武器出口规定

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