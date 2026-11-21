29 ноября в Швейцарии состоится общенациональный референдум по вопросу возможного смягчения правил экспорта вооружений собственного производства. Граждане страны будут голосовать за изменения в действующих ограничениях на продажу швейцарского оружия за рубеж.

На референдуме избиратели решат, смогут ли страны, покупающие оружие швейцарского производства, реэкспортировать его без получения разрешения из Берна.

Они также проголосуют по вопросу о том, сможет ли Швейцария экспортировать вооружение в расширенный перечень стран-партнеров. Потенциальный список включает всех членов ЕС, страны Европейской ассоциации свободной торговли, Соединенные Штаты и Канаду.

Согласно действующим правилам, которые были ужесточены в конце 2021 года, поставки оружия в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, строго запрещены. Это вынудило Берн заблокировать поставки оружия швейцарского производства в Украину.

В конце прошлого года парламент Швейцарии внес изменения в так называемый Закон о военных материалах, но они были оспорены и инициирован референдум.

Голосование состоится 29 ноября и, по всей видимости, будет напряженным: согласно последним опросам, поддержка этого решения составляет 49%, но перевес не превышает 3%.

Как сообщал «Укринформ», в декабре 2025 года швейцарский парламент проголосовал за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность без нарушения нейтралитета страны.

Принятый закон предусматривал разрешение швейцарским компаниям экспортировать оружие в 25 западных стран и ослабление правил, требующих согласия на реэкспорт швейцарского оружия.

Решение было принято после того, как представители промышленности и политики выразили обеспокоенность в связи с убытками, нанесёнными швейцарскому сектору вооружений, который терял заказы за рубежом из-за ограничений.

Швейцария не разрешает экспорт оружия, если страна назначения вовлечена во внутренний или международный конфликт либо серьезно нарушает права человека.

Об этом сообщает Bloomberg.

Швейцария смягчает экспортные правила для продажи оружия

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