Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт с юмором поблагодарил разработчиков видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6), предположив, что её выход мог повлиять на снижение активности молодежи во время протестов в стране.

Так министр прокомментировал ход молодежных протестов, состоявшихся 20 ноября.

В пятницу представители поколения Z вышли на демонстрации более чем в 100 городах Германии. В то же время в большинстве населенных пунктов количество участников оказалось значительно меньше, чем во время протестов и беспорядков три недели назад.

Несмотря на более низкую активность демонстрантов, в нескольких городах вновь зафиксировали случаи насилия. Полиция усилила присутствие на улицах и привлекла дополнительные силы.

В частности, в Лейпциге правоохранители окружили нарушавших порядок участников демонстрации, а в Гамбурге применили водометы. За развитием событий Александр Добриндт следил из ситуационного центра.

«На данный момент вечер во многих местах прошел без нарушений. Однако кое-где фиксируются правонарушения в отношении сотрудников полиции. Единично имели место случаи повреждения имущества», — подытожил министр.

Отдельно глава МВД Германии обратил внимание на то, что реальное количество участников акций было значительно меньше, чем было предварительно объявлено. Комментируя это, он пошутил, что потенциальные протестующие могли остаться дома из-за выхода популярной видеоигры Grand Theft Auto VI.

«Я благодарю всех полицейских, которые сегодня в большом количестве самоотверженно выполняют свои обязанности. Кстати, небольшое спасибо GTA 6!», — сказал Добриндт.

Об этом сообщает Bild.

Новая часть популярной серии видеоигр Grand Theft Auto VI от студии Rockstar за первые 24 часа после релиза разошлась тиражом 24,58 млн копий. Общая выручка от продажи игры превысила 2,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что видеоигра Grand Theft Auto VI может принести издателю Take-Two Interactive около $1,84 млрд выручки за первый день после релиза. Аналитическая компания Sensor Tower оценила продажи игры в 19,1 млн копий по состоянию на утро четверга.

GTA 6 установила рекорды по количеству зрителей на стриминговых платформах сразу после запуска. Общий пик аудитории на Twitch, Kick и YouTube достиг 7,6 миллиона человек. Только на Twitch игру одновременно смотрели более 3,29 миллиона пользователей — это новый рекорд среди игровых категорий платформы.

Читай нас в