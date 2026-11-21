德国内政部长亚历山大·多布林特以幽默的方式感谢了电子游戏《侠盗猎车手VI》（GTA 6）的开发者，并推测该游戏的发布可能导致了国内抗议活动中青年参与度的降低。

这位部长是这样评论11月20日发生的青年抗议活动的。

上周五，Z世代的代表们在德国100多个城市走上街头示威。与此同时，在大多数城市，参与人数远少于三周前的抗议和骚乱期间。

尽管示威者的参与度有所下降，但仍有几个城市再次发生了暴力事件。警方加强了街头巡逻，并调派了增援力量。

具体而言，在莱比锡，执法人员包围了扰乱秩序的示威者；而在汉堡，警方动用了水炮。亚历山大·多布林特在指挥中心密切关注事态发展。

“目前，许多地方的夜晚都平安度过，未发生违规事件。不过，部分地区仍记录了针对警察的违法行为。零星发生了财产受损的情况，”这位部长总结道。

德国内政部长特别指出，实际参与示威的人数远低于此前预告的数量。对此，他开玩笑说，潜在的抗议者可能是因为热门电子游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）的发售而选择待在家里。

“我感谢所有今天大量出动、无私履行职责的警察。顺便说一句，也要稍微感谢一下《GTA 6》！”多布林特说道。

据《图片报》报道。

Rockstar工作室旗下热门游戏系列《侠盗猎车手VI》的新作在发售后的头24小时内售出2458万份。该游戏的总销售额超过23亿美元。

此前有报道称，《侠盗猎车手VI》可能在发售首日为发行商Take-Two Interactive带来约18.4亿美元的收入。据分析公司Sensor Tower估算，截至周四上午，该游戏的销量已达1910万份。

《GTA 6》在上线后立即刷新了流媒体平台的观众数量纪录。 Twitch、Kick和YouTube三大平台的总观众峰值达到760万人。仅在Twitch平台上，就有超过329万用户同时观看该游戏——这创下了该平台游戏类别的全新纪录。

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