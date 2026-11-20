Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, wielokrotnie poruszali w ostatnich miesiącach podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Według ich słów, w zeszłym tygodniu Kushner omawiał tę koncepcję podczas spotkań w Abu Zabi z udziałem rosyjskiej delegacji, a także w Dublinie – z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi urzędnikami. Według informacji rozmówców gazety Waszyngton rozważa dwa możliwe scenariusze zakończenia wojny.

Pierwszy zakłada, że Ukraina wycofa wojska i zrezygnuje z roszczeń wobec kontrolowanej przez siebie części Donbasu, otrzymując w zamian pełnoprawne członkostwo w NATO. Drugi wariant polega na zamrożeniu działań wojennych na linii frontu i udzieleniu Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o międzynarodowy traktat z udziałem USA i europejskich sojuszników, ale bez przystąpienia do Sojuszu.

W przeddzień tych wydarzeń Kushner oświadczył, że Stany Zjednoczone przekonały Kreml o konieczności zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o zasadę zawartą w artykule piątym Statutu NATO dotyczącym zbiorowej obrony. Jednocześnie w piątek, 20 listopada, zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow podkreślił, że dla Moskwy nie do przyjęcia jest jakikolwiek wariant przystąpienia Ukrainy do Sojuszu.

Informuje o tym The Wall Street Journal (WSJ), powołując się na źródła w kręgach dyplomatycznych.

Przypomnijmy, że Putin nazwał bezsensownym utrzymywanie przez Ukrainę części Donbasu.

Putin chce przejąć cały Donbas do końca roku.

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