W ludowych kalendarzach 20 listopada wiąże się z wierzeniami dotyczącymi dobrobytu i domowego ciepła. W szczególności w jednym z ukraińskich kalendarzy ludowych znaków zaznaczono, że tego dnia warto przygotować danie rybne. Uważano, że może ona przynieść rodzinie szczęście i dobrobyt. Jest to właśnie ludowe przekonanie, a nie wymóg kościelny czy oficjalna tradycja.

Z tą datą wiążą się również starsze zwyczaje związane z rybołówstwem. W kalendarzu ludowym 20 listopada wspomina się dzień Fedota, a także początek zamarzania. Nasi przodkowie kierowali się pogodą i stanem zbiorników wodnych: jeśli rzeki i jeziora zaczynały pokrywać się lodem, rybacy przygotowywali się do zimowego połowu. W niektórych rejonach właśnie w tym okresie rozpoczynano pierwsze zimowe wyprawy wędkarskie. Połów miał ogromne znaczenie dla gospodarstwa domowego, ponieważ rybę można było nie tylko od razu przyrządzić, ale także zasolić, wysuszyć lub wędzić, aby mieć zapasy na chłodne miesiące.

Jednocześnie nie należy traktować przesądów dotyczących potraw rybnych jako reguły, której przestrzegali wszyscy Ukraińcy. Zwyczaje ludowe różniły się w zależności od regionu, lokalnych tradycji i kalendarza kościelnego. W niektórych rejonach szczególną uwagę przywiązywano do połowów, w innych — do prac domowych i przygotowań do zimy. A sama idea przyrządzenia ryby na szczęście to miły pretekst, by zgromadzić rodzinę przy stole i przypomnieć sobie tradycje kulinarne.

Skąd wzięły się potrawy rybne

Ryba nie ma jednej ojczyzny jako potrawy kulinarnej. Ludzie w różnych częściach świata zaczęli ją łowić i przygotowywać już w starożytności — tam, gdzie w pobliżu znajdowały się morza, rzeki i jeziora. Dla osad nadbrzeżnych ryba była jednym z głównych źródeł pożywienia, a dla mieszkańców dolin rzecznych — ważną częścią codziennej diety. Smażono ją na ogniu, pieczono, gotowano w kotłach, suszono i solono.

Jedne z najstarszych pisemnych świadectw dotyczących spożywania ryb pochodzą ze starożytnych cywilizacji Bliskiego Wschodu. W starożytnym Egipcie ryby łowiono w Nilu, przygotowywano je na świeżo oraz konserwowano poprzez suszenie, solenie i wędzenie. Było to szczególnie ważne w gorącym klimacie, gdzie świeży połów szybko się psuł. Również w Mezopotamii znano sposoby suszenia i solenia ryb. Badacze odnajdują wzmianki o produktach rybnych i sosach w starożytnych tradycjach kulinarnych tego regionu.

W basenie Morza Śródziemnego ryby stały się ważnym elementem kuchni Greków i Rzymian. Pieczono je, gotowano z przyprawami, smażono i podawano z różnymi sosami. Szczególnie ceniono ryby morskie, a marynowanie i solenie pozwalały na transport połowów na duże odległości. W kuchni rzymskiej popularne były również sfermentowane sosy rybne, które wykorzystywano jako dodatek do wielu potraw. Część tych tradycji kulinarnych zachowała się w regionie Morza Śródziemnego do dziś.

W Azji ukształtowały się własne sposoby przyrządzania ryb. W Japonii zaczęto łączyć je z ryżem, octem i innymi składnikami, co z czasem stało się podstawą różnych rodzajów sushi. W Chinach popularne stały się potrawy z ryb gotowanych na parze z imbirem, sosem sojowym i zieloną cebulką. W krajach Azji Południowo-Wschodniej rybę często przyrządza się z mlekiem kokosowym, ostrymi przyprawami, limonką i aromatycznymi ziołami. Dlatego też dania rybne to dziś nie tylko jedna tradycja kulinarna, ale cały świat przepisów, które kształtowały się przez wieki w różnych krajach.

Ryby w kuchni ukraińskiej

W Ukrainie ryba również ma długą historię. Przyrządzano ją w wioskach położonych nad Dnieprem, Dniestrem, Dunajem, Południowym Bugiem, innymi rzekami i jeziorami, a także w nadmorskich regionach Morza Czarnego i Azowskiego. W różnych regionach wykorzystywano te gatunki ryb, które najłatwiej było zdobyć. Na stołach pojawiały się karp, karas, szczupak, sum, leszcz, sandacz, okoń oraz inne gatunki rzeczne i morskie.

Jedną z najbardziej znanych ukraińskich potraw rybnych jest zupa rybna. Przygotowywano ją z kilku gatunków ryb lub z jednego dużego połowu, dodając cebulę, korzenie, zioła i przyprawy. Zupa rybna zajmowała szczególne miejsce w kuchni kozackiej. Dla Kozaków ryba była ważnym produktem, ponieważ można ją było łowić w rzekach, suszyć, solić i zabierać ze sobą w drogę. Z czasem pojawiły się różne warianty zupy rybnej, w szczególności gęstsze potrawy z kaszą i warzywami.

Nie mniej popularna była ryba pieczona. Karp lub karas można było przygotowywać w piecu ze śmietaną, cebulą i przyprawami. Rybę nadziewano również grzybami, kaszą gryczaną lub innymi farszami. W niektórych regionach przygotowywano rybniki — placki z nadzieniem rybnym, które mogły stanowić zarówno potrawę codzienną, jak i świąteczną. Rybę smażono, duszono, suszono i wędzono, a solony połów przechowywano na zimę.

Dania rybne odgrywały ważną rolę również w menu wielkopostnym. Podczas postów, kiedy wierni rezygnowali z mięsa i niektórych innych produktów, ryba w poszczególne dni mogła pozostać dozwolonym pożywieniem. Dlatego często przygotowywano ją na rodzinne obiady i uroczyste posiłki. Jednocześnie przepisy zależały od lokalnych produktów: tam, gdzie było dużo ryb rzecznych, częściej przygotowywano zupę rybną i pieczonego karpia, a w regionach nadmorskich — potrawy z ryb morskich.

Jakie produkty najczęściej wykorzystuje się do przygotowania ryb

Nie ma uniwersalnego przepisu na danie rybne. Wszystko zależy od gatunku ryby, sposobu przyrządzenia oraz kuchni, którą chce się odtworzyć. Do pieczenia często wybiera się karpia, doradę, makrelę, pstrąga lub łososia. Do zup nadają się sandacz, okoń, szczupak i inne gatunki o wystarczająco intensywnym smaku i aromacie. Do smażenia wygodnie jest używać filetów, które łatwo podzielić na porcje.

Najczęściej do ryb dodaje się cebulę, czosnek, cytrynę, zioła, oliwę z oliwek, masło i przyprawy. Dla ukraińskich przepisów charakterystyczne są śmietana, marchew, ziemniaki, koperek i liść laurowy. W kuchni śródziemnomorskiej często stosuje się pomidory, oliwki, rozmaryn, tymianek i cytrynę. W potrawach azjatyckich można spotkać imbir, sos sojowy, mleko kokosowe, chili i limonkę. Ważne jest, aby nie przesadzać z przyprawami. Ryba ma często dość delikatny smak, który łatwo przytłoczyć zbyt ostrymi lub aromatycznymi dodatkami. Jeśli ryba jest świeża, czasami wystarczy sól, pieprz, sok z cytryny i niewielka ilość oliwy. Natomiast do tłustszych gatunków, na przykład makreli czy łososia, dobrze pasują kwaśne i pikantne sosy.

Trzy przepisy na dania rybne

W tej kolekcji znalazły się trzy różne propozycje. Pierwszy przepis nawiązuje do ukraińskiej kuchni domowej, drugi łączy rybę ze słodkim mango i ostrą papryką, a trzeci czerpie inspirację z kuchni Azji Południowo-Wschodniej.

1. Karp zapiekany ze śmietaną i cebulą

Czas przygotowania: około 50–60 minut. Ilość: 3–4 porcje.

Składniki:

1 karp o wadze około 1–1,2 kg;

250 g śmietany;

2 duże cebule;

2 ząbki czosnku;

1 cytryna;

2 łyżki oleju;

1 łyżeczka musztardy;

sól i czarny pieprz do smaku;

mała pęczek kopru.

Przygotowanie:

Karpia oczyść z łusek, usuń skrzela i wnętrzności, dobrze opłucz i osusz papierowym ręcznikiem. Zrób po bokach kilka płytkich nacięć — dzięki temu ryba lepiej nasiąknie przyprawami. Natrzyj karpia solą, czarnym pieprzem i niewielką ilością soku z cytryny. Odstaw na 15–20 minut. Cebulę pokrój w półkrążki, czosnek posiekaj. Podsmaż cebulę na oleju do miękkości, nie doprowadzając do powstania ciemnej skórki. Wymieszaj śmietanę z musztardą, czosnkiem, drobno posiekanym koprem i niewielką ilością soli. Część sosu odłóż do podania. Na dnie formy do zapiekania ułóż cebulę, a na niej karpia. Równomiernie posmaruj go sosem śmietanowym. Jeśli chcesz, włóż do środka kilka plasterków cytryny i odrobinę kopru. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 °C przez około 35–45 minut. Dokładny czas zależy od wielkości ryby. Gotowość sprawdzaj przy grzbiecie: mięso powinno stać się nieprzezroczyste i łatwo oddzielać się widelcem.

Karp wychodzi delikatny, soczysty i nasączony sosem śmietanowym z cebulą. Można go podawać z ziemniakami, kaszą gryczaną lub sałatką warzywną. To proste domowe danie, które świetnie nadaje się na rodzinny obiad.

2. Tacos rybne z mango i ostrą salsą

Czas przygotowania: około 30 minut. Ilość: 4 porcje.

Składniki:

Do ryby:

500 g fileta z białej ryby — tilapii, haka lub dorsza;

1 łyżka oleju;

½ łyżeczki papryki;

½ łyżeczki mielonego kminu;

sól i czarny pieprz do smaku;

sok z połowy limonki.

Do salsy:

1 dojrzałe mango;

½ czerwonej cebuli;

½ małej papryczki chili;

sok z jednej limonki;

mała pęczek kolendry.

Do podania:

8 małych tortilli kukurydzianych lub pszennych;

1 awokado;

kilka liści sałaty;

jogurt naturalny lub śmietana.

Przygotowanie:

Filet rybny osusz i pokrój na małe kawałki. Wymieszaj olej, paprykę, kmin rzymski, sól, pieprz i sok z limonki. Posmaruj rybę tą mieszanką i odstaw na 10 minut. Mango obierz i pokrój w drobną kostkę. Dodaj drobno pokrojoną czerwoną cebulę, chili i kolendrę. Skrop sokiem z limonki i delikatnie wymieszaj. Rozgrzej patelnię. Smaż rybę na średnim ogniu przez około 3–4 minuty z każdej strony, w zależności od grubości kawałków. Ryba powinna być całkowicie ugotowana, ale pozostać soczysta. Awokado pokrój w cienkie plasterki. Tortille lekko podgrzej na suchej patelni, aby stały się miękkie i elastyczne. Na każdą tortillę ułóż liście sałaty, kilka kawałków ryby, salsę z mango i awokado. Dodaj odrobinę jogurtu lub śmietany oraz, według uznania, kilka kropli soku z limonki.

Ten przepis jest niezwykły dzięki połączeniu ryby ze słodkim mango. Owocowa salsa dodaje świeżości, limonka — kwaskowatości, a chili — delikatnej ostrości. Danie wychodzi kolorowe, soczyste i zupełnie nie przypomina zwykłej smażonej ryby z dodatkiem. Świetnie nadaje się do podania na przyjęciu lub przygotowania dla niewielkiego grona gości.

3. Ryba w sosie kokosowym z imbirem i limonką

Czas przygotowania: około 35 minut. Ilość: 3–4 porcje.

Składniki:

600 g fileta z białej ryby — dorsza, heka lub sandacza;

400 ml mleka kokosowego;

1 mała cebula;

2 ząbki czosnku;

kawałek świeżego imbiru o długości około 3 cm;

1 czerwona papryka słodka;

1 łyżka stołowa oleju;

1 łyżka stołowa sosu sojowego;

1 łyżeczka pasty curry;

sok z połowy limonki;

kilka gałązek kolendry;

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Ryby pokrój na duże kawałki, posól i popieprz. Odstaw na kilka minut, aż sos się przygotuje. Cebulę pokrój w drobną kostkę, czosnek posiekaj, a imbir zetrzyj na tarce. Paprykę słodką pokrój w cienkie paski. W głębokiej patelni lub rondlu rozgrzej olej. Dodaj cebulę i smaż przez kilka minut, aż zmięknie. Następnie dodaj czosnek, imbir i pastę curry. Wymieszaj i podgrzewaj przez około minutę, aby przyprawy uwolniły swój aromat. Dodaj paprykę słodką, wlej mleko kokosowe i sos sojowy. Wymieszaj i doprowadź do lekkiego wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj sos przez 5–7 minut. Wrzuć do sosu kawałki ryby. Przykryj pokrywką i dusz na małym ogniu przez około 7–10 minut, w zależności od grubości filetów. Nie mieszaj zbyt energicznie, aby ryba się nie rozpadła. Na koniec dodaj sok z limonki i posiekaną kolendrę. Spróbuj sos i w razie potrzeby dostosuj ilość soli, pieprzu lub soku z limonki.

Mleko kokosowe sprawia, że sos jest delikatny i lekko słodkawy, imbir dodaje pikantności, a limonka orzeźwia smak. Jeśli masz ochotę na ostrzejsze danie, możesz dodać odrobinę świeżej papryczki chili. Taką rybę najlepiej podawać z ryżem, który dobrze wchłania aromatyczny sos. To przepis dla tych, którzy chcą spróbować czegoś niezwykłego, ale niezbyt skomplikowanego w przygotowaniu.

Jak wybrać rybę i nie zepsuć potrawy

Aby danie rybne było smaczne, ważne jest właściwe dobranie głównego składnika. Świeża ryba ma naturalny, nieostry zapach, jędrne mięso i czystą powierzchnię. Jeśli kupujesz rybę w całości, zwróć uwagę na skrzela: powinny być czerwone lub różowe, bez nieprzyjemnego zapachu. Filet powinien być jędrny, bez śluzu i podejrzanych plam. Ryby mrożone najlepiej rozmrażać stopniowo w lodówce, a nie pozostawiać na dłużej w temperaturze pokojowej.

Nie mniej ważne jest właściwe dobranie sposobu przyrządzania. Tłuste ryby, takie jak makrela czy łosoś, można piec lub smażyć bez dodawania dużej ilości tłuszczu. Nietłuste gatunki, na przykład hek lub dorsz, dobrze smakują z sosami, warzywami i marynatami. Jeśli pieczesz rybę w piekarniku, nie należy trzymać jej tam dłużej niż to konieczne: przesuszone filety tracą delikatność i stają się mniej soczyste. Ryby należy całkowicie poddać obróbce termicznej. W przypadku większości gatunków bezpieczna temperatura wewnątrz kawałka wynosi około 63 °C. Jeśli nie masz termometru kuchennego, kieruj się tym, że mięso stało się nieprzezroczyste i łatwo rozdziela się widelcem.

Ryba jako symbol szczęścia i dobrobytu

W różnych kulturach ryba ma nie tylko znaczenie kulinarne, ale także symboliczne. Na przykład w tradycji chińskiej kojarzy się z dostatkiem i pomyślnością. Wiąże się to w szczególności z podobieństwem brzmienia chińskiego słowa „ryba” do słowa oznaczającego nadmiar lub dostatek. Dlatego ryby często podaje się na świątecznym stole podczas chińskiego Nowego Roku. Duże znaczenie ma nawet sposób jej podania: w niektórych tradycjach rybę pozostawia się w całości, jako symbol pełni i pomyślności.

W tradycji zoroastryjskiej ryba ma również pozytywne znaczenie symboliczne. Kojarzy się z ochroną, szczęściem i dobrobytem. W rodzinach parsijskich wizerunki ryb wykorzystywano w obrzędach dekoracyjnych i weselnych. To kolejny przykład tego, jak zwykły produkt może stać się symbolem dobrych życzeń i szczęśliwego życia. W ukraińskiej wierze związanej z 20 listopada danie rybne również stanowi symbol dobrobytu. Oczywiście nie ma naukowych dowodów na to, że ryba przygotowana tego dnia może przynieść szczęście. Jednak taka tradycja ma miły sens: poświęcić czas na domową kuchnię, zgromadzić bliskich przy jednym stole i podzielić się smacznym posiłkiem.

Dlatego 20 listopada można przygotować zwykłego karpia ze śmietaną, spróbować ryby z mango lub zrobić delikatne curry z mlekiem kokosowym. Najważniejsze — wybrać świeże produkty, nie spieszyć się podczas gotowania i delektować się potrawą w miłym towarzystwie. A wiara w dobrobyt niech pozostanie miłym ludowym życzeniem dla każdego domu.