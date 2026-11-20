19 listopada parlament Mołdawii ratyfikował umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Ukrainą. Dokument przewiduje między innymi wspólne opracowywanie technologii wykrywania dronów i ochrony przestrzeni powietrznej.

Za umowę zagłosowało 56 posłów. Ministerstwo Obrony oraz przedstawiciele partii PAS uważają, że „Mołdawia potrzebuje doświadczenia Ukrainy w walce z dronami”. Socjaliści i komuniści domagali się natomiast dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa oraz „zachowania neutralności” kraju.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Ghenadij Kożokaru wyjaśnił z trybuny parlamentu, że „doświadczenie Ukrainy jest wyjątkowe, a nowa umowa pozwoli na współpracę w obszarach, których nie obejmowały poprzednie umowy”.

„W rzeczywistości obserwujemy całkowitą zmianę w sposobie prowadzenia wojny. Drony, z którymi mamy do czynienia, są częścią tych zmian. Doświadczenie Ukrainy w tej kwestii jest wyjątkowe i właśnie to przewiduje nowa umowa, ponieważ poprzednie umowy dotyczyły zupełnie innych kwestii – poprzedniego etapu, jeśli mówimy o doktrynie wojskowej” – oświadczył Kożokaru.

Jako przykład podał systemy akustyczne, które Ukraina wykorzystuje do wykrywania dronów lecących na małej wysokości i pozostających niewidocznych dla radarów. Według niego „Mołdawia również powinna rozwijać podobne technologie”.

„W obecnych warunkach, poza Ukrainą, nikt nie może podzielić się takim doświadczeniem. Niestety nie dysponujemy samolotami F-16” – powiedział Kożokaru.

Poseł partii „Alternatywa”, były premier Ion Kiku, podkreślił, że umowa nie przewiduje naprawy ukraińskiej techniki wojskowej w Mołdawii.

„Ważne jest, aby wszyscy zrozumieli: ukraińskie czołgi nie będą przyjeżdżać na naprawę do Bălți, Markulești ani nigdzie indziej” – powiedział Kiku.

Poseł socjalistyczny Marcel Cenușe oświadczył, że popiera współpracę z Ukrainą oraz modernizację armii, ale nalega na dodatkowe gwarancje w ustawie o ratyfikacji umowy. W szczególności proponuje ograniczenie współpracy do dostaw sprzętu nieśmiercionośnego oraz przewidzenie prawa Mołdawii do „natychmiastowego i jednostronnego zawieszenia obowiązywania umowy, jeśli będzie ona stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub neutralności kraju”.

„Nikt nie zaprzecza prawu do współpracy z Ukrainą, konieczności modernizacji armii ani ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Neutralność nie oznacza izolacji. Jednak właśnie dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo kraju, jesteśmy zobowiązani odrzucić polityczne hasła i trzeźwo ocenić tę umowę. Nie możemy ślepo głosować za dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa” – powiedział Cenușe.

Jednocześnie przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony z partii PAS, Lilian Karp, odrzuciła krytykę opozycji. Oskarżył kolegów o to, że „zamieniają projekt wzmocnienia obrony w propagandę” i przypomniał, że to właśnie Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie.

„Wasz »przyjaciel« ze Wschodu, który rozpoczął agresję na Ukrainę, stał się tym katalizatorem, przez który wszystkie kraje świata szukają sposobów, by uchronić się przed szaleńcami. Dzisiaj wszyscy próbują znaleźć rozwiązania w zakresie obrony — nawet kraje położone dziesiątki tysięcy kilometrów od szaleńców. Obecnie nikt, poza Ukrainą, nie ma takiego doświadczenia w zwalczaniu dronów jak ona (Ukraina – red.)” – dodał Karp.

Informuje o tym serwis NewsMaker.

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