Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС — єврокомісарка Марта Кос

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Молдова потенційно може вступити до Європейського Союзу раніше за Україну, оскільки країни-кандидати не зобов’язані проходити євроінтеграцію з однаковою швидкістю. Вирішальними чинниками стануть результати реформ і виконання вимог ЄС, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в ефірі молдовського телеканалу TV8, повідомляє Infotag.

За словами Кос, Європейська комісія підготувала дорожні карти для чотирьох країн, які просунулися найдалі в процесі євроінтеграції. Водночас кожна з них рухатиметься до членства відповідно до власних результатів.

«Дві країни не зобов'язані рухатися з однаковою швидкістю, і темпи прогресу залежатимуть від ефективності роботи кожної з них», — наголосила єврокомісарка.

Вона допустила, що Молдова може просуватися до членства в ЄС значно швидше. Однак самих намірів для цього недостатньо: країна має виконувати необхідні завдання, а держави-члени Євросоюзу — підтверджувати досягнуті результати.

Кос відзначила прогрес України попри війну

Оцінюючи євроінтеграційні перспективи України, Кос закликала враховувати умови, у яких країна проводить реформи через російську агресію. За її словами, попри війну Україна іноді досягає більшого прогресу, ніж інші держави-кандидати, які не стикаються з подібними викликами.

Єврокомісарка висловила захоплення результатами України та Молдови, окремо згадавши стійкість українців.

«Деякі люди, наприклад, в Україні навіть не впевнені, що завтра прокинуться живими. І, попри це, вони рухаються вперед», — зазначила Кос.

Кос прокоментувала можливе об'єднання Молдови з Румунією

Окремо єврокомісарка висловилася щодо можливого вступу Молдови до Євросоюзу через об'єднання з Румунією. Наразі Кишинів продовжує адаптувати законодавство до європейських норм, однак рішення про спосіб майбутньої інтеграції має ухвалювати сам молдовський народ.

Джерело: Infotag

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