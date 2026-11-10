摩尔多瓦可能在加入欧盟的道路上领先于乌克兰——欧盟委员玛尔塔·科斯

摩尔多瓦有可能比乌克兰更早加入欧盟，因为候选国在推进欧洲一体化进程时并不需要保持相同的速度。 据Infotag报道，欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯在摩尔多瓦TV8电视台的节目中表示，改革成果和履行欧盟要求的情况将成为决定性因素。

科斯表示，欧盟委员会已为在欧洲一体化进程中进展最显著的四个国家制定了路线图。同时，每个国家都将根据自身取得的成果朝着加入欧盟的目标迈进。

“两个国家没有义务以相同的速度前进，进展速度将取决于各自工作的成效，”这位欧盟委员强调道。

她承认，摩尔多瓦可能以更快速度迈向欧盟成员国。然而，仅凭意愿是不够的：该国必须完成必要的任务，而欧盟成员国则需确认其取得的成果。

科斯肯定了乌克兰在战争中的进展

在评估乌克兰的欧洲一体化前景时，科斯呼吁考虑到该国因俄罗斯侵略而推进改革的特殊环境。她表示，尽管处于战时状态，乌克兰有时取得的进展甚至超过了未面临类似挑战的其他候选国。

这位欧盟委员对乌克兰和摩尔多瓦取得的成果表示赞赏，并特别提到了乌克兰人的坚韧。

“例如，乌克兰的一些人甚至无法确定自己明天能否活着醒来。尽管如此，他们仍在不断前进，”科斯指出。

科斯就摩尔多瓦与罗马尼亚可能合并一事发表了评论

此外，这位欧盟委员还就摩尔多瓦通过与罗马尼亚合并加入欧盟的可能性发表了看法。目前，基希讷乌正继续将立法与欧洲标准接轨，但关于未来一体化方式的决定应由摩尔多瓦人民自行作出。

来源：Infotag

此前，欧盟委员会评估了乌克兰在2028年前完成入盟谈判的可能性。

据Politico Europe报道，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划。

乌克兰力争在2027年上半年完成欧盟入盟谈判的7个章节——科雷茨基表示。

10月13日，欧盟正式为乌克兰的入盟谈判开启了两个新的谈判模块。

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