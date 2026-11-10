Mołdawia może wyprzedzić Ukrainę na drodze do UE — komisarz UE Marta Kos

Mołdawia może potencjalnie przystąpić do Unii Europejskiej przed Ukrainą, ponieważ kraje kandydujące nie są zobowiązane do przebiegania procesu integracji europejskiej w tym samym tempie. Decydującymi czynnikami będą wyniki reform i spełnienie wymogów UE – stwierdziła komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos w wywiadzie dla mołdawskiej stacji telewizyjnej TV8, jak podaje serwis Infotag.

Według Kos Komisja Europejska przygotowała mapy drogowe dla czterech krajów, które osiągnęły największy postęp w procesie integracji europejskiej. Jednocześnie każdy z nich będzie zmierzał do członkostwa zgodnie z własnymi wynikami.

„Dwa kraje nie muszą poruszać się w tym samym tempie, a tempo postępów będzie zależało od skuteczności działań każdego z nich” – podkreśliła komisarz.

Przyznała, że Mołdawia może zmierzać ku członkostwu w UE znacznie szybciej. Jednak same zamiary nie wystarczą: kraj ten musi realizować niezbędne zadania, a państwa członkowskie Unii Europejskiej – potwierdzać osiągnięte wyniki.

Kos zwróciła uwagę na postępy Ukrainy pomimo wojny

Oceniając perspektywy integracji Ukrainy z UE, Kos wezwała do uwzględnienia warunków, w jakich kraj ten przeprowadza reformy w obliczu rosyjskiej agresji. Według niej, pomimo wojny Ukraina czasami osiąga większy postęp niż inne kraje kandydujące, które nie borykają się z podobnymi wyzwaniami.

Komisarz UE wyraziła podziw dla wyników Ukrainy i Mołdawii, zwracając szczególną uwagę na wytrwałość Ukraińców.

„Niektórzy ludzie, na przykład na Ukrainie, nie mają nawet pewności, czy jutro obudzą się żywi. A mimo to idą naprzód” – zauważyła Kos.

Kos skomentowała ewentualne zjednoczenie Mołdawii z Rumunią

Osobno komisarz UE wypowiedziała się na temat ewentualnego przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej poprzez zjednoczenie z Rumunią. Obecnie Kiszyniów kontynuuje dostosowywanie ustawodawstwa do norm europejskich, jednak decyzję o sposobie przyszłej integracji musi podjąć sam naród mołdawski.

Źródło: Infotag

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