Молдова может опередить Украину на пути в ЕС — еврокомиссар Марта Кос

Молдова потенциально может вступить в Европейский Союз раньше Украины, поскольку страны-кандидаты не обязаны проходить процесс евроинтеграции с одинаковой скоростью. Решающими факторами станут результаты реформ и выполнение требований ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в эфире молдавского телеканала TV8, сообщает Infotag.

По словам Кос, Европейская комиссия подготовила дорожные карты для четырех стран, которые продвинулись дальше всех в процессе евроинтеграции. При этом каждая из них будет продвигаться к членству в соответствии со своими собственными результатами.

«Две страны не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, и темпы прогресса будут зависеть от эффективности работы каждой из них», — подчеркнула еврокомиссар.

Она допустила, что Молдова может продвигаться к членству в ЕС значительно быстрее. Однако одних намерений для этого недостаточно: страна должна выполнять необходимые задачи, а государства-члены Евросоюза — подтверждать достигнутые результаты.

Кос отметила прогресс Украины, несмотря на войну

Оценивая евроинтеграционные перспективы Украины, Кос призвала учитывать условия, в которых страна проводит реформы из-за российской агрессии. По ее словам, несмотря на войну, Украина порой достигает большего прогресса, чем другие государства-кандидаты, которые не сталкиваются с подобными вызовами.

Еврокомиссар выразила восхищение результатами Украины и Молдовы, отдельно отметив стойкость украинцев.

«Некоторые люди, например, в Украине даже не уверены, что завтра проснутся живыми. И, несмотря на это, они движутся вперед», — отметила Кос.

Кос прокомментировала возможное объединение Молдовы с Румынией

Отдельно еврокомиссар высказалась по поводу возможного вступления Молдовы в Евросоюз путем объединения с Румынией. В настоящее время Кишинев продолжает адаптировать законодательство к европейским нормам, однако решение о способе будущей интеграции должен принимать сам молдавский народ.

Источник: Infotag

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