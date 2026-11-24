Россия в четвёртый раз подряд не смогла получить место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ходе голосования 24 ноября её опередили Польша и Эстония: они набрали 117 и 111 голосов соответственно, тогда как российская делегация получила лишь 46.

Россия уже в четвертый раз подряд не проходит в состав Исполнительного совета ОЗХО. «117 голосов за Польшу, 111 за Эстонию и всего 46 за Россию. Россия в четвертый раз подряд не смогла занять место в Исполнительном совете ОЗХО», — написал министр.

Сибига подчеркнул, что результат голосования свидетельствует о нежелании международного сообщества доверять России контроль за соблюдением правил в отношении химического оружия. Он напомнил, что Москва систематически нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и, по данным Украины, использует запрещенные химические вещества во время войны. По мнению главы МИД, государство, которое само не соблюдает международные обязательства и применяет запрещенные средства ведения войны, не может участвовать в контроле за выполнением этих правил. «Международное право должно преобладать. Никакого умиротворения, никакой безнаказанности, никаких исключений», — подчеркнул Сибига.

Что известно об Исполнительном совете ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия — международная структура, которая следит за выполнением Конвенции о запрещении химического оружия. Ее главная задача — добиться, чтобы страны отказались от разработки, производства, накопления и применения такого оружия.

Исполнительный совет является одним из руководящих органов организации. Он контролирует выполнение Конвенции, рассматривает вопросы, связанные с её соблюдением, и следит за работой ОЗХО. В его состав входят представители государств-участников, которых избирают на определённый срок. Отсутствие России в составе совета означает, что она не получила места среди государств, участвующих в этом руководящем органе. В то же время Россия остается участницей Конвенции и членом ОЗХО. Именно поэтому украинская сторона подчеркивает необходимость международной ответственности за нарушение её положений.

Украина также призывает ОЗХО установить лиц, ответственных за применение российскими войсками химических веществ на фронте. Киев настаивает на том, что такие случаи должны получать надлежащую международную оценку, а виновные — отвечать за свои действия. О результатах голосования сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие ядовитого вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. Исследования проводились по запросу Украины.

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