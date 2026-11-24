Бывший президент Франции Николя Саркози, его супруга Карла Бруни и ещё девять человек предстанут перед судом по подозрению в организации подкупа свидетеля по делу о предполагаемом финансировании президентской кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.

24 ноября следственные судьи приняли решение передать дело 11 фигурантов в суд после пяти лет расследования. Судебный процесс предварительно запланирован на конец 2027 года.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты организовали операцию «Спасти Сарко», чтобы заставить бизнесмена Зияда Такиеддина отказаться от показаний против Саркози. За это ему якобы обещали несколько миллионов евро.

Такиеддин ранее заявлял, что передавал Саркози деньги от режима Каддафи на финансирование избирательной кампании. В ноябре 2020 года он публично отозвал свои обвинения, но уже в январе 2021 года вновь подтвердил их во время допроса. Бизнесмен скончался в 2025 году.

Саркози подозревают в преступном сговоре с целью организованного мошенничества и сокрытии преступления, связанного с подкупом свидетеля. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. Бывший президент отрицает свою причастность.

Источник: Le Monde

Экс-президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на президентскую кампанию 2012 года.

Напомним, что в Париже суд приступил к рассмотрению апелляции Саркози по делу о ливийских деньгах.

Напомним, что бывший президент Франции Саркози снова может оказаться в тюрьме.

Освобожденный экс-президент Франции Саркози настаивает на своей невиновности и готовит апелляцию.

Читай нас в