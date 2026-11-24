法国前总统尼古拉·萨科齐、其妻子卡拉·布鲁尼以及另外九人将因涉嫌在2007年总统竞选可能接受穆阿迈尔·卡扎菲政权资助一案中组织行贿证人而受审。

经过五年的调查，预审法官于11月24日决定将涉及这11名涉案人员的案件移交法院审理。审判暂定于2027年底进行。

据调查方称，2020年，涉案人员策划了“拯救萨科”行动，旨在迫使商人齐亚德·塔基丁放弃对萨科齐的不利证词。据称，为此他们曾向其承诺支付数百万欧元。

塔基丁此前曾声称，他曾将卡扎菲政权提供的资金转交给萨科齐，用于资助其竞选活动。 2020年11月，他公开撤回了指控，但在2021年1月的讯问中又再次予以确认。该商人于2025年去世。

萨科齐被怀疑涉嫌犯罪共谋，目的在于组织诈骗，并涉嫌隐瞒与贿赂证人有关的犯罪行为。若被定罪，他将面临最高10年监禁及15万欧元的罚款。 这位前总统否认与此案有关。

来源：《世界报》

法国前总统尼古拉·萨科齐在2012年总统竞选超支案中获准假释。

需要指出的是，巴黎法院已开始审理萨科齐在“利比亚资金案”中的上诉。

需要指出的是，法国前总统萨科齐可能再次入狱。

获释的法国前总统萨科齐坚称自己无罪，并正在准备上诉。

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