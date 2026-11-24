11月9日，约140架飞机在英国近海区域失去了GPS信号。受影响的航班包括英国航空、瑞安航空和易捷航空的航班。

据媒体报道，干扰源被追踪至距离英国海岸约190英里处，当时一艘俄罗斯军舰正位于北海该海域。

受影响的航班包括瑞安航空从爱丁堡飞往罗马的航班、易捷航空从曼彻斯特飞往埃及的航班，以及英国航空从伦敦飞往斯德哥尔摩的航班。据报道，后者GPS信号中断时间约为20分钟。

GPS信号被干扰是由于强力无线电信号阻碍了卫星系统确定位置和时间。飞行员通常可以切换到备用导航系统，但此类干扰对航空安全构成的威胁日益加剧。

不过，俄罗斯是否涉案尚未得到官方证实。英国前海军情报官员詹姆斯·德罗克斯福德推测，此次攻击可能由一艘俄罗斯军舰所为。

来源：《太阳报》

2026年11月9日晚，荷兰、比利时、英格兰东部和德国西北部上空均检测到卫星导航干扰。

由于波罗的海地区GPS信号频繁受干扰，芬兰航空公司（Finnair）调整了飞行员的培训内容。该公司还修改了部分运营流程，以便在飞行中应对此类情况。

俄罗斯联邦已大幅增强了从加里宁格勒州境内干扰GPS导航系统运行的技术能力。

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