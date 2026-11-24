9 listopada około 140 samolotów w pobliżu wybrzeża Wielkiej Brytanii straciło sygnał GPS. Wśród dotkniętych tym problemem lotów znalazły się samoloty linii British Airways, Ryanair i EasyJet.

Według doniesień mediów źródło zakłóceń zlokalizowano około 190 mil od brytyjskiego wybrzeża, gdzie w tym momencie przebywał rosyjski okręt wojskowy na Morzu Północnym.

Wśród poszkodowanych znalazły się loty Ryanair z Edynburga do Rzymu, EasyJet z Manchesteru do Egiptu oraz British Airways z Londynu do Sztokholmu. Ten ostatni, według doniesień, pozostawał bez sygnału GPS przez około 20 minut.

Zakłócanie sygnału GPS odbywa się za pomocą silnych sygnałów radiowych, które uniemożliwiają systemowi satelitarnemu określenie położenia i czasu. Piloci zazwyczaj mogą przełączyć się na alternatywne systemy nawigacyjne, jednak takie zakłócenia stanowią coraz większe zagrożenie dla lotnictwa.

Jednocześnie udział Rosji nie został oficjalnie potwierdzony. Były brytyjski oficer wywiadu marynarki wojennej James Dropsford zasugerował, że za atakiem może stać rosyjski okręt.

Źródło: The Sun

Wieczorem 9 listopada 2026 r. nad Holandią, Belgią, wschodnią Anglią i północno-zachodnimi Niemcami odnotowano zakłócenia w działaniu nawigacji satelitarnej.

Fińska linia lotnicza Finnair dostosowała szkolenia pilotów ze względu na regularne zakłócenia w działaniu systemu GPS w regionie bałtyckim. Firma zmieniła również część procesów operacyjnych, aby uwzględnić takie warunki podczas lotów.

Federacja Rosyjska znacznie zwiększyła możliwości techniczne pozwalające na ingerencję w działanie systemu nawigacji GPS z terytorium obwodu kaliningradzkiego.

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