W Poreču w Chorwacji polski bokser Fabian Urbański zdobył złoty medal młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 w wadze półciężkiej do 80 kg. W finale pokonał reprezentanta Niemiec Sofiana Bizzita, informuje Interia Sport.

Decyzja po remisowych kartach punktowych

Pojedynek był zacięty. Po dwóch rundach Urbański przegrywał na kartach sędziowskich 1:4. Polski zawodnik otrzymał ostrzeżenie i punkt karny za opuszczanie głowy, podczas gdy sędzia Elif Yildirim w trakcie walki ostrzegała Bizzita za niedozwolone działania, ale nie zastosowała wobec niego kary.

W trzeciej rundzie Urbański był aktywniejszy i wygrał ją 3:2 według ocen sędziów. Na trzech kartach po zakończeniu walki odnotowano remis 28:28, dlatego sędziowie musieli wskazać boksera, który zrobił lepsze wrażenie. Dwóch sędziów przyznało przewagę Polakowi, po czym uniesiono jego rękę jako zwycięzcy.

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Reakcja po finale

Po ogłoszeniu wyniku Bizzit skierował się do stolików sędziowskich. Gdy Urbański podszedł do rywala, aby podziękować mu za walkę, niemiecki bokser dał do zrozumienia, że nie chce rozmawiać. Później porozmawiał z polskimi trenerami Patrykiem Tkaczykiem i Tomaszem Dyliakiem, a Urbański podziękował trenerom reprezentacji Niemiec.

Podczas ceremonii wręczenia nagród trzej medaliści objęli się, podczas gdy Bizzit stał z boku. Później zszedł z podium i opuścił halę. Razem z Urbańskim na podium byli Lucky Aimufua i Oliver Male.

Dla 19-letniego Urbańskiego ten sezon jest pierwszym rozgrywanym według zasad boksu seniorów. Do złota młodzieżowych mistrzostw Europy dołączył wcześniejsze tytuły mistrza świata kadetów i mistrza Europy juniorów.

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