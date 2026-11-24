Firma Uber, we współpracy z partnerami Nuro i Lucid, przechodzi do etapu testów elektrycznych SUV-ów Lucid Gravity bez obecności kierowcy-operatora w kabinie po prawie roku testów z udziałem kierowców-ubezpieczycielami w rejonie Zatoki San Francisco i Houston.

Nowy etap testów obejmie cztery kalifornijskie miasta — Palo Alto, Mountain View, Los Altos i Sunnyvale, a komercyjne uruchomienie usługi bezzałogowych taksówek zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku zamiast zapowiadanej wcześniej daty w 2026 roku.

W najbliższych tygodniach firma Lucid rozpocznie produkcję pierwszych samochodów dla floty komercyjnej, wyposażonych w kamery, lidary, radary oraz wyświetlacze w kabinie służące do śledzenia trasy i sytuacji na drodze, podczas gdy Uber będzie odpowiedzialny za zdalne nadzorowanie i monitorowanie przejazdów. Na rynku amerykańskim całkowicie autonomiczne przewozy bez operatora w kabinie realizuje obecnie jedynie firma Zoox należąca do Amazona oraz główny konkurent projektu Waymo, który niedawno został zmuszony do wycofania swoich robotaksówek ze wszystkich autostrad w USA po nakazie kalifornijskich organów regulacyjnych ze względów bezpieczeństwa.

Źródło: publikacja agencji Bloomberg.

Uber rozpoczął w USA pilotażowe testy opcji „Recorded Rides” dla przejazdów zamawianych z włączoną funkcją Record My Ride. Przednia kamera smartfona kierowcy będzie nagrywać całą podróż. Opcja ta będzie wyświetlana w aplikacji jako „Recorded Rides”. Projekt pilotażowy ruszył w Baltimore, Raleigh, Indianapolis i St. Louis.

Uber rozpoczął ograniczone testy usługi Uber Kids dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat w Stanach Zjednoczonych.

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