优步（Uber）与合作伙伴Nuro和Lucid携手，在旧金山湾区和休斯顿地区进行了近一年的带驾驶员测试后，现正开始对Lucid Gravity电动越野车进行无人驾驶测试-保险员参与的测试后，现将进入无人驾驶测试阶段。

新一轮测试将覆盖加利福尼亚州的四个城市——帕洛阿尔托、山景城、洛斯阿尔托斯和桑尼维尔， 而无人驾驶出租车服务的商业运营计划推迟至2027年第一季度，而非此前宣布的2026年。

未来几周内，Lucid将开始生产首批用于商业车队的车辆，这些车辆将配备摄像头、激光雷达、雷达以及车内显示屏，用于追踪路线和监测路况， 而Uber将负责远程护航和行程监控。目前，在美国市场上，仅亚马逊旗下的Zoox和Waymo项目的主要竞争对手 该项目最近因加州监管机构出于安全考虑下达的指令，被迫将其自动驾驶出租车从美国所有高速公路上撤离。

来源：彭博社报道。

优步（Uber）已在美国启动“Recorded Rides”功能的试点测试，用户在叫车时可开启Record My Ride功能。 司机智能手机的前置摄像头将全程录制整个行程。该选项将在应用中显示为“Recorded Rides”。试点项目已在巴尔的摩、罗利、印第安纳波利斯和圣路易斯启动。

优步已在美国针对10至12岁的儿童启动了“Uber Kids”服务的有限测试。

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