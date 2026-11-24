在克罗地亚波雷奇，波兰拳击手法比安·乌尔班斯基在80公斤以下轻重量级比赛中夺得23岁以下欧洲拳击锦标赛金牌。决赛中，他击败了德国选手索菲安·比齐特，Interia Sport报道。

平分记分卡后的裁决

这场比赛十分紧张。两回合过后，乌尔班斯基在裁判记分卡上以1:4落后。这名波兰运动员因低头得到警告并被扣一分；而裁判埃利夫·耶尔德勒姆在比赛中因比齐特的违规动作警告了他，但没有对他进行处罚。

第三回合中，乌尔班斯基更为积极，并以裁判评分3:2赢得该回合。比赛结束后，三张记分卡显示为28:28平局，因此裁判必须确定哪名拳手给人留下了更好的印象。两名裁判选择了这名波兰选手，随后他的手被举起，宣布为胜者。

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决赛后的反应

结果公布后，比齐特走向裁判席。当乌尔班斯基走近对手、想要感谢对方的比赛时，这名德国拳手明确表示不想交流。随后，他与波兰教练帕特里克·特卡奇克和托马什·迪利亚克交谈，而乌尔班斯基则感谢了德国国家队的教练。

颁奖仪式上，三名奖牌得主相互拥抱，而比齐特独自站在一旁。之后，他走下领奖台并离开了场馆。与乌尔班斯基一同站上领奖台的还有拉基·艾穆富阿和奥利弗·马莱。

对19岁的乌尔班斯基而言，本赛季是他首次按照成年拳击规则参赛。除青年欧洲锦标赛金牌外，他此前还获得过少年组世界冠军和青年组欧洲冠军头衔。

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