В Порече, Хорватия, польский боксер Фабиан Урбаньский завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы до 23 лет в полутяжелом весе до 80 кг. В финале он победил представителя Германии Софиана Биззита, сообщает Interia Sport.

Решение после равных судейских записок

Поединок получился напряженным. После двух раундов Урбаньский уступал по судейским запискам со счетом 1:4. Польский спортсмен получил предупреждение и штрафной балл за опускание головы, тогда как рефери Элиф Йылдырым во время боя предупреждала Биззита за запрещенные действия, но не применила к нему наказание.

В третьем раунде Урбаньский был активнее и выиграл его со счетом 3:2 по судейским оценкам. На трех карточках после завершения боя была зафиксирована ничья 28:28, поэтому судьи должны были определить боксера, который произвел лучшее впечатление. Двое судей отдали предпочтение поляку, после чего его руку подняли как руку победителя.

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Реакция после финала

После объявления результата Биззит направился к судейским столикам. Когда Урбаньский подошел к сопернику, чтобы поблагодарить за бой, немецкий боксер дал понять, что не хочет общаться. Позже он поговорил с польскими тренерами Патриком Ткачиком и Томашем Диляком, а Урбаньский поблагодарил тренеров сборной Германии.

Во время церемонии награждения трое призеров обнялись, тогда как Биззит стоял в стороне. Позже он сошел с пьедестала и покинул зал. Вместе с Урбаньским на пьедестале были Лаки Аймуфуа и Оливер Мале.

Для 19-летнего Урбаньского этот сезон является первым по правилам взрослого бокса. К золоту молодежного чемпионата Европы он добавил прежние титулы чемпиона мира среди кадетов и чемпиона Европы среди юниоров.

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