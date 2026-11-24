Двадцать членов Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа отозвать приглашение Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в Майами.

Поводом для обращения стали война России против Украины и сообщения о российской помощи Ирану, а инициаторами письма выступили республиканец Дон Бейкон и демократы Пэт Райан и Гил Сиснерос.

В письме законодатели отметили, что сейчас не время для экономического сотрудничества или дискуссий с Москвой — за исключением обсуждения прекращения войны, а сам Бейкон написал в соцсети X, что Путину в Америке не рады.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает участия всех лидеров Группы двадцати в саммите, запланированном на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. На встрече представители ведущих экономик мира должны обсудить международные экономические и безопасности вызовы.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вновь пригласил его на саммит «Большой двадцатки» (G20). В то же время глава Кремля пока не определился, поедет ли он в Соединенные Штаты.

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