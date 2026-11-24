0:00 / 0:00

Двадцять членів Палати представників США закликали президента Дональда Трампа відкликати запрошення володимира путіна на саміт G20 у Маямі.

Приводом для звернення стали війна росії проти України та повідомлення про російську допомогу Ірану, а ініціаторами листа виступили республіканець Дон Бейкон і демократи Пет Раян та Гіл Сіснерос.

У листі законодавці зазначили, що нині не час для економічної співпраці чи дискусій із москвою — за винятком обговорення припинення війни, а сам Бейкон написав у соцмережі X, що путіну в Америці не раді.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує участі всіх лідерів G20 у саміті, запланованому на 14–15 грудня в Маямі, штат Флорида. На зустрічі представники провідних економік світу мають обговорити міжнародні економічні та безпекові виклики.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп знову запросив його на саміт «Великої двадцятки» (G20). Водночас глава Кремля поки не визначився, чи поїде до Сполучених Штатів.

Читай нас у