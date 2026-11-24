На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с первой леди Зироатхон Мирзиёевой прибыл с визитом в Иорданию. Там их встретили королевская чета — король Абдалла II и королева Рания.

Обе пары позировали для совместных фотографий во время торжественного ужина. Для официальных мероприятий королева Рания выбрала несколько элегантных нарядов.

Во время первой встречи в аэропорту она появилась в облегающем чёрном пальто с разрезом до бедра, под которым была юбка с цветочным принтом от Emilia Wickstead.

Образ дополнили красные солнцезащитные очки Bottega Veneta, бордовая сумка Maison Nodie и коричневые туфли на каблуке Aquazzura.

Впоследствии представители Иордании устроили официальный прием для Мирзиёевых. Для вечернего выхода королева выбрала шоколадное макси-платье от Reema Dahbour.

Драпированный верх платья украшал блестящий орнамент, а низ имел расклешенный крой. Среди аксессуаров у Рании были металлические туфли на каблуке Manolo Blahnik и серьги Tiigan.

Об этом сообщается со ссылкой на инстаграм королевы.

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